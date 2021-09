Macri dijo que pensó mudarse a Córdoba para ser candidato

El ex presidente Mauricio Macri admitió que estuvo cerca de mudarse a la provincia de Córdoba para ser candidato en las elecciones legislativas. Y si bien no lo concretó, dejó abierta la posibilidad para más adelante: "Es mi sueño".

"Me tentó cambiarme de domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más", dijo en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

Sobre esa posibilidad, el ex mandatario reconoció que "estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija. Puede ser una gran alternativa".

Metido de lleno en la campaña de Juntos, ratificó su respaldo a las precandidaturas de Gustavo Santos y Mario Negri y lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional. "Creen que la solución es cerrar la exportación de carne. Nos llevó cuatro años abrir mercados con China, Corea, Japón, decenas de mercados. Ahora destruimos muchos de esos mercados y no nos van a comprar más", fustigó.

"Hablan de sexo, de carpinchos, cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la gente", continuó, a lo que agregó: "Hoy, ocho de cada diez jóvenes se quieren ir del país. Cómo no se van a querer ir si tenemos un ministro de Educación que cierra las escuelas, una ministra de Seguridad que está más preocupada por los carpinchos y suelta a los presos peligrosos, el ministro de Producción cierra las exportaciones y el ministro de Transporte cierra los aeropuertos y expulsa las líneas aéreas. Es el mundo del revés".