Dulko se mostró por primera vez tras explotar la escandalosa separación de Gago

Gisela Dulko está destrozada. Y no es para menos luego del escándalo que generó su separación de Fernando gago a quien, según versiones periodísticas, habría encontrado en la cama con su ahora ex amiga Verónica Laffitte. Lo cierto es que la ex tenista atraviesa uno de sus peores momentos personales y así se lo dejó entrever a sus más allegados.

Más allá de eso, en las últimas horas Dulko se mostró en las redes sociales, como para demostrar entereza en medio de este conflicto. En su cuenta de Instagram buscó enviar un mensaje de tranquilidad con una foto en la que se la ve instantes después de haber entrenado en una bicicleta fija de un gimnasio.

Lejos de mostrarse triste y angustiada, eligió una imagen descontracturada y una frase contundente: “Lo hiciste”. Sus palabras fueron las primeras desde que se conoció la explosiva noticia y se espera que no tarde mucho en dar su versión de los hechos, sobre todo por los rumores que indican se enteró de la infidelidad de la peor manera. Por lo pronto transcendió que ya habría iniciado los trámites de divorcio, por lo que no habría vuelta atrás en la relación, al punto que Gago ya estaría viviendo con su amante.

Es en ese marco que el GagoGate sigue dando de qué hablar y es por eso que la última información dio cuenta de de quién es Verónica, la famosa “tercera en discordia”. Y también apareció una foto en la que se los ve juntos.

Se trata de quien fuera una de las mejores amigas de la ex tenista la apuntada de ser encontrada en la cama con el ex futbolista y DT, según revelaron en un programa de chimentos. Laffitte tiene una escuela de danzas y cuando la inauguró fue ayudada por la propia Dulko en lo que tuvo que ver con la promoción del emprendimiento. Sobre todo porque puso su nombre y su presencia para atraer a futuras alumnas.

Lo cierto es que desde que se desencadenó el escándalo por la infidelidad, la mujer no apareció más por la escuela.

¿Qué se sabe de la vida personal de Verónica? Por lo pronto ni bien se conoció la noticia cerró sus cuentas en las redes sociales. Está casada con Martín Sierra, quien se habría enterado de la infidelidad al mismo tiempo que Dulko.

Según contaron en "Los Ángeles de la Mañana", el programa de Ángel De Brito que se emite por El Trece, esta situación explotó en la puerta del colegio al que asistían los hijos de ambas parejas. “Hace poco Verónica fue a la puerta del colegio y una mamá la increpó por su vestimenta: ‘¿Es necesario que vengas vestida así, para provocar a todos los hombres?’”, aseguró una de las panelista, y más tarde contaron que otra mamá le dijo: “No te preocupes, con mi marido ya se acostó”. Eso desencadenó más comentarios del mismo tenor: “¡Y con el mío!”. Además revelaron que a raíz de esta situación Lafitte se fue raudamente del colegio y también abandonó el chat de madres y padres de los alumnos de la escuela.

En cuanto a la relación de Verónica con Dulko y sus familias dijeron que “eran bastante compinches. Los cuatro se reunían, salían juntos, eran muy amigos”.

Por otro lado, como quedó dicho, el ex futbolista y DT ya estaría conviviendo con quien era su amante (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-9-29-19-34-0-escandalo-gago-ya-convive-con-la-mejor-amiga-de-su-ex-tras-separarse-de-gisela-dulko-y-dejar-aldosivi-espectaculos). Al respecto, la panelista de LAM Cinthia Fernández sostuvo: “Primero que nada quiero contarles que el abogado de Gisela Dulko va a ser Bernardo Beccar Varela y el de él será Fernando Burlando, pretende que sea un acuerdo civilizado, pero van pasando cositas. Pensamos que él tenía una amante y era el motivo de la separación, Verónica Laffitte ya no es mas amante, es la actual mujer”. E insistió asegurando que “lo van a negar, pero hay fotos y ahora ella pasa a ser la mujer. Martín Sierra (el marido) se enteró por mí, ella le negó a muerte la infidelidad hasta hace dos días. ‘Son rumores’, le decía. Ellos ya estaban separados porque a él todo el mundo le decía que ella había sido infiel”.