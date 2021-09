Escándalo: Gago ya convive con la mejor amiga de su ex, tras separarse de Gisela Dulko y dejar Aldosivi

Fernando Gago dejó atrás los malos tragos por las lesiones para ser protagonista de un escándalo que trascendió las fronteras y llegó al diario The Sun, del Reino Unido. El ex futbolista dejó Aldosivi a principios de esta semana, debido a los malos resultados, pero esa no fue la noticia que ocupó los portales en las últimas horas.

Este martes, Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana anunció la polémica separación entre Gago y Gisela Dulko, con quien tiene tres hijos. Según contó, la ex deportista quedó “muy mal” por el contexto en el que se dieron los hechos. Los abogados de Gago y Dulko, Burlando y César Beccar Varela, ya comenzaron con los trámites de separación.

Al parecer, la tenista llegó a la casa familiar y se encontró con su marido teniendo relaciones junto a su mejor amiga, Verónica Laffitte. De inmediato ella abandonó el hogar. Sin embargo, eso no fue todo en la interna del ex jugador y director técnico.

Una vez más, Cinthia Fernández afirmó tener pruebas de que ella ya no sería la amante de Gago, sino que estarían conviviendo. Según contó, esta relación nació desde el famoso “chat de mamis” del colegio al que asisten sus hijos y no sería la única mujer con la que se relacionó de manera íntima. Verónica Laffitte también estaba casada y la angelita contó esta mañana que su esposo se enteró por ella de la infidelidad de su actual exmujer.

Gisela Dulko y Fernando Gago vivieron una historia de amor desde 2009, cuando se vieron por primera vez en España. Luego de que él dejara atrás otra escandalosa relación con la actriz Mica Suárez, se casaron y ella dejó el tenis para dedicarse a su familia. En 2013 llegó Mateo, su primer hijo, y más tarde completaron la familia Antonella y Daniele.