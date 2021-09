Cruces y descalificaciones: “Vale todo” en el final de la campaña

El expresidente Mauricio Macri dijo que si el Frente de Todos pierde en las próximas elecciones legislativas “se va a tener que ir”, una declaración que despertó repudios en el oficialismo, desde donde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a advertir que “hablar de interrumpir un mandato constitucional es muy grave” ya que “defender la democracia es tarea de todos”.

Las propuestas concretas para los problemas de la Argentina brillan por su ausencia

En ese tono, y con otras declaraciones por el estilo que se sumaron durante la jornada, transcurre la recta final hacia las PASO, donde no se habla de propuestas concretas para atender los problemas que tiene el país, y abundan los cruces, las chicanas y las descalificaciones.

Santiago Cafiero

“Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes (posterior a los comicios) diciendo ‘bueno, cambien o se van a ir’, ¿no?”, afirmó Macri en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

“En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, es lo que ha pasado en la Argentina, se ha perdido la confianza”, declaró el exmandatario, al ser consultado sobre el posible escenario tras las PASO del próximo 12 de septiembre.

Cafiero, en tanto, salió al cruce de las declaraciones y tiró: “Debería ser alarmante para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo, que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia”.

“El expresidente Macri dijo que el Gobierno ‘o cambia, o se van a tener que ir’. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos”, publicó luego el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.

Máximo Kirchner

“La verdad que llama mucho la atención que un expresidente se maneje de ese modo sobre los mandatos constitucionales. Lo que se eligen son proyectos legislativos que van en esa dirección, no hay un mandato constitucional que esté concluyendo”, indicó Cafiero.

“ES UN HOMBRE LIMITADO”

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Macri redobló la apuesta y salió con un comentario descalificador sobre el jefe de Gabinete. “¿Ese disparate dijo?”, afirmó Macri cuando lo consultaron por las declaraciones de Cafiero. Y agregó: “Ya he dicho que es un hombre limitado y busca agua donde no la hay”.

“Creemos en el voto de los argentinos. Dijimos que frente a este nivel de atropello, de mentira, de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir: ‘Basta’. Que ellos entiendan que este tipo de políticas no va a tener argentinos acompañándolas”, remarcó Macri. Y añadió: “No es tan sorprendente porque él es limitado. Entiende poco y quiere entender lo que a él le conviene. Pero nosotros sabíamos de lo que estábamos hablando”.

Mauricio Macri

MÁXIMO KIRCHNER, AL ATAQUE

También se metió en la discusión Máximo Kirchner, y le pidió al expresidente que “recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio. Que tenga un poco de autocrítica porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presenta a una reelección y no la logró. Más allá del enojo que despiertan esas palabras, no puedo dejar de pensar que hay argentinas y argentinos que se sienten representados por él”.

Hernán Lombardi

En cambio, Hernán Lombardi, se puso del lado de Macri. “Cafiero, usted exhibe una seria dificultad en comprensión de textos. Limitado es su entendimiento”, dijo el secretario de Movilización del PRO. Y le pidió al jefe de Gabinete que “dedique su tiempo a intentar recuperar el valor de la palabra y la confianza popular que dilapidaron, y no a tergiversar declaraciones ajenas”.