Terminó "La Voz" pero siguen son los memes ¡y explotan!

Anoche "La Voz Argentina" llegó a su fin. Francisco Benítez es el gran ganador y en segundo lugar quedó la platense Luz Gaggi, que igual es un orgullo para nuestra ciudad porque demostró ser una enorme cantante y seguramente el reality de Telefe fue el puntapié inicial de una carrera llena de éxitos. Más allá de la competencia, que se definió por el voto del público, no bien culminó el envío explotaron los memes.

Y en ese sentido hubo para todos los gustos. Estuvieron los dirigidas a Francisco, pero también la joven de 19 años de City Bell tuvo los suyos. Aunque Ezequiel Pedraza y Nicolás Olmedo tampoco se quedaron sin sus graciosos posteos, al igual que los coaches Mau&Ricky, Ricardo Montaner, Lali Espósito y La Sole, y los conductores Marley y Marcelo Polino.

AGUANTE FRAN, no es lástima ni pena, es talento, humildad y sentimiento ❤ VAMAAAAA #LaVozArgentina pic.twitter.com/r82yhVwO5K

#LaVozArgentina Puedo decir algo? Era Luz, tenía que ganar Luz pero ya está, de todos modos es una re cantante Y PRONTO VUELVE BAKE OFF, VUELVE EL SER SUPREMO DAMIÁN BETULAR pic.twitter.com/7ifkf8jHCG

querido diario: hoy termino #LaVozArgentina francisco es el ganador y se lo merecia, por otro lado estoy triste de ya no ver a lali todos los dias, me hice fan de la sole y al final mau y ricky no eran tan malos…montaner participo de 8 voces pic.twitter.com/fkOS734e9N