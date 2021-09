El Gobierno admite demoras en el escrutinio: cuándo se sabrán los resultados de las PASO

La Directora Nacional Electoral, Diana Quiodo admitió que “es probable que, por la dinámica en la votación en las mesas y la cantidad de internas, se demore el cierre y haya resultados oficiales a partir de las 23. Van a ser los resultados hasta donde se haya llegado a contar hasta ese punto. Antes de las 23 no habría información oficial. Desde entonces, habrá un porcentaje representativo de cada distrito”, dijo la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo, a la salida de un encuentro realizado en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada para “ratificar el compromiso ético” ante las elecciones del que participaron autoridades del Gobierno, la Cámara Nacional Electoral (CNE).

A su vez, desde el Ministerio del Interior advirtieron que el domingo la votación podría extenderse más allá de las 18, debido a los protocolos sanitarios que se implementarán en los centros de votación para evitar los contagios durante la jornada de los comicios.

Al mismo tiempo, exhortó hoy a la "responsabilidad ciudadana", de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo, y reiteró el pedido de que aquellas personas que tengan coronavirus, sean casos sospechosos o contacto estrecho "no concurran a votar".



"La recomendación general es que las personas que sean caso positivo, contacto estrecho, caso sospechoso o que estén cumpliendo con la cuarentena, no concurran a votar. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no existe ningún mecanismo específico para personas que tienen Covid-19", dijo Quiodo esta mañana en declaraciones radiales.



En ese marco, la funcionaria dijo que "el derecho a votar es sagrado" pero apeló a "la responsabilidad cívica y ciudadana, y a la responsabilidad de no contagiar y de cuidar a los demás".



"No está prohibido, pero hay una recomendación general", dijo la directora nacional electoral y agregó: "el derecho de uno termina donde empiezan los de otros".



En este sentido, mencionó que los casos confirmados o sospechosos de Covid-19 podrán justificar la no emisión del voto desde el día de la elección hasta los 60 días posteriores ingresando al sitio web infractores.padron.gob.ar.



A su vez agregó que la Cámara Nacional Electoral "será laxa" en cuanto a los "medios probatorios" y afirmó que "quien tiene síntomas o es un caso sospechoso no deberá adjuntar ningún certificado".



La funcionaria definió a las elecciones primarias del próximo domingo como "históricas" y recordó algunas de las medidas sanitarias y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de emitir el voto en el marco de la pandemia de coronavirus, tales como concurrir al local de votación sabiendo el número de mesa y de orden "para que la autoridad de mesa nos encuentre con facilidad en el padrón" y evitar aglomeraciones en la entrada.



"Todo lo que nosotros podamos ahorrar de tiempo dentro del establecimiento, suma", sintetizó la directora.



En este sentido, Quiodo afirmó que en las filas para votar se deberán guardar dos metros de distancia y que "en general" se realizarán por fuera del establecimiento.



"En provincia de Buenos Aires se ha dispuesto el corte de calles para evitar las aglomeraciones en lugares cerrados", puntualizó.



También explicó que el votante no deberá entregar el DNI al presidente de Mesa, sino que tendrá que "apoyarlo" sobre la mesa para que las autoridades constaten la identidad "sin manipularlo".



En relación al voto, Quiodo dijo que la "recomendación", una vez introducida la boleta, es colocar la solapa dentro del sobre para no cerrarlo con saliva. También agregó que "quien lo desee puede llevar un adhesivo para cerrarlo".



La funcionaria aconsejó que cada votante lleve su lapicera para firmar el padrón y aseveró que "habrá alcohol en gel en todas las mesas, las autoridades actuarán con barbijos y máscaras y habrá una sanitización periódica de los establecimientos".



A su vez indicó que a la entrada del establecimiento habrá un facilitador sanitario; es decir, un miembro del Comando General Electoral que estará encargado "de velar por el cumplimiento de los protocolos".



"Venimos trabajando desde el año pasado un protocolo que establezca medidas generales para cuidarnos durante el día de la elección", dijo Quiodo y recordó que "la primera medida que se adoptó fue la modificación del calendario electoral", lo que permitió que las PASO se realicen en un contexto de baja de casos y con el 83 por ciento de la población mayor de 18 con al menos una dosis.



En la misma línea indicó que se habilitaron nuevos establecimientos de votación para evitar aglomeraciones. "Una de cada cuatro personas están votando en lugares distintos", dijo la funcionaria, y sugirió consultar la locación de voto en padron.gob.ar.