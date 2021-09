Wanda Nara y Ximena Capristo: Los besos de la polémica

En redes sociales, Wanda Nara comparte cada instante de su vida con casi nueve millones de seguidores. Ahora, subió fotos besando en la boca a la hija Isabella, de apenas cuatro años y ardieron los comentarios..

Vale recordar que hace apenas unos días, Sabrina Garciarena, también posteó una foto besando a Beltrán de casi 4 años.

"Estoy bien de la cabeza, ni ahí de de pensar en pedofilia, a mis hijos no los chapo, los vivo en libertad y no me paso para el otro lado," aseguró ante algunas críticas en el programa "Teleshow".

Por su parte Ximena Capristo, desde la tribuna de "El club de las divorciadas" bancó a su colega: " No tuve papá, pero también beso en la boca a mis hijos, lo que considero un acto de amor y plena libertad.."

En el final de la historia, Laurita Fernández, aportó la infaltable y salada cuota de humor: " No soy madre, pero me parece bien besar a un chiquito, la cosa cambia cuando besas a un nene mas grande..."