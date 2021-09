Yanina La Torre y Maru Botana, dos rubias en conflicto...

"Fuimos compañeras en la facultad y me arruinó la adolescencia.." dijo Yanina La Torre, en el programa "Polino Autentico" por radio Mitre.

Entre risas y silencios de radio, Martín Bossi, humorista e invitado del programa aseguró que es "increíble que Maru Botana se lleve mal con alguien.."

La panelista, sin quedarse atràs, tiró más leña al fuego " Las zorras buenitas son las peores.." ¿ O acaso por ser cocineras o revolver una olla ya son buenas..?

Ya para sellar diferencias irreconciliables Yanina La torre sentenció: "Botana no tiene amigos, con ella no me sentaría ni a tomar un café.."

Valer recordar que tiempo atrás en el programa "Los Mamones" en América TV, Maru Botana aclaró: "Todo es algo confuso, creo que pudo haber empezado en un "bailando", éramos mas que compañeras, fuimos amigas durante casi dos años.."