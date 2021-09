Baja el precio de la carne: ¿efecto cepo o caída de la demanda?

En distintas carnicerías de la Ciudad se observan carteles que promueven ofertas de cortes para la parrilla porque, ahora que las restricciones sociales no son tantas, se espera que se recupere el hábito de los asados familiares o entre amigos. Mientras el presidente Alberto Fernández resaltó que los precios de la carne bajaron gracias a los cupos a la exportaciones del sector que impulsó el Gobierno, desde la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calificaron esa medida de “demagógica, anacrónica y de sesgo anti productivo” y agregó que la baja del precio se debe a la estacionalidad.

Esta semana dos informes, uno del Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna (IPCV) y otro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indicaron que “el precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo”.

En ese marco, desde su cuenta personal en Twitter, el jefe de Estado sostuvo que “los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones” y reiteró que “no es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas”.

“Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso”, agregó Fernández al compartir el trabajo que postuló que en agosto hubo una baja del 1,4 por ciento del precio de la carne vacuna.

La Sociedad Rural Argentina, a través de su titular, Nicolás Pino, salió al cruce de esas declaraciones: “La mesa de los argentinos se cuida bajando la inflación que le pega a todos los alimentos, no cerrando exportaciones de un bien empobreciendo a una cadena. Los alimentos no suben por los precios internacionales”.

Además se remarcó que desde abril se produjeron pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares en toda la cadena de ganados y carnes, según la Rural.

En tanto, desde CRA, la entidad que preside Jorge Chemes, se interpetó que los precios se estabilizaron, porque “al mercado interno no le entra un kilo más de carne” y agregó que eso se debe a la pérdida de poder adquisitivo de la gente, “fruto de una desvalorización constante de nuestra moneda hace que aún con las ofertas obligadas por la falta de venta, el consumo no crezca, no traccione”.

En la entidad opinaron que “decir que los precios bajaron como resultado del cierre de las exportaciones es querer justificar un desacierto con una mentira. La medida no tuvo impacto en los precios al consumidor que siguieron su tendencia estacional, pero sí afectó a pequeños y medianos productores, a trabajadores de toda la cadena y nos condena a menores índices productivos en el futuro cercano”.

PRECIOS DE LA CARNE

El trabajo IPCV realizado durante agosto pasado indicó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, caídas leves, del (1,4 por ciento), en agosto de 2021 con respecto al mes de julio. Con respecto a los valores de agosto de 2020, los precios se ubican un (77,7 por ciento) por encima.

El precio del pollo fresco mostró precios con caídas leves, con una variación del (0,7 por ciento) en el mes de agosto de 2021 con respecto a julio. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con subas leves en el mismo periodo, avanzando un (+1,0 por ciento) con relación al mes anterior.

Los precios de la carne vacuna tuvieron caídas moderadas, del 2,8 por ciento, en agosto de 2021, en los puntos de venta a gente de nivel socioeconómico alto. En el nivel socioeconómico medio, los precios mostraron caídas más leves, del 1,1 por ciento; mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo fue de un 1 por ciento.