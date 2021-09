Cinthia Fernández por el voto: polémico vídeo en cierre de campaña

Cinthia Fernández volvió a disparar la polémica a cuatro días de unas nuevas PASO. La modelo lanzó su precandidatura a diputada por el partido UNITE a principios de julio, cuando las listas finales ya cerraban.

Esta mañana la polémica angelita presentó un vídeo de cierre de campaña en Los Ángeles de la Mañana, a las afueras del Congreso. En la filmación oficial se la ve detrás del organismo público, con poca ropa y cantando su versión de “Se dice de mí”, de Tita Merello.



Con pasos de tango al compás de su single de campaña, Cinthia Fernández cerró su precandidatura, esperando recibir al menos un porcentaje que la deje cerca de las próximas elecciones en noviembre. Todo el equipo de Ángel de Brito se lo dedicó especialmente a Mario Pergolini, uno de los más detractores de esta candidatura.

La modelo no tuvo un camino fácil para llegar hasta esta instancia, puesto que pasó por varias pruebas de fuego. En primer lugar, sus papeles no estaban en regla a la hora de cerrar listas y casi queda afuera. Luego, tras una polémica fotografía que posteó sin ropa en Instagram para dar impacto a su lanzamiento, las críticas se hicieron más fuertes y admitió que no la está pasando bien.