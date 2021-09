Espert y Píparo le dijeron basta al kirchnerismo en las puertas de la Gobernación en La Plata

Los precandidatos a diputados nacionales por Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Piparo cerraron hoy su campaña electoral con una caravana por el conurbano que, a las 17.30 hs, concluyó con el despliegue de una inmensa bandera con la consigna ¡Basta! en la gobernación bonaerense de La Plata.

“Estamos cansados de los modelos de la vieja política que siempre favorecen a unos pocos y cagan a la gente. Por eso hoy vinimos hasta la gobernación a decirle basta al kirchnerismo. Colocamos una inmensa bandera de ese Basta que es nuestro y no de otras fuerzas que pretenden apropiarse de la consigna. El Basta representa a la verdadera oposición. Es hora de dar la batalla: desde Avanza Libertad lucharemos en el Congreso, en la legislatura bonaerense, en los concejos deliberantes y en las calles para decir basta y sacar a la Argentina de esta situación miserable en donde nos metió la política”, disparó Espert.

La caravana partió esta mañana de Exaltación de la Cruz y tomó los reclamos de la gente del campo, del conurbano y de las ciudades del interior confluyendo todo en la capital de la provincia de Buenos Aires bajo la consigna ¡Basta!

“Este cierre de campaña significa orgullo, orgullo de haber recorrido la Provincia, de haber caminado todas las calles y haber recibido la fuerza y el cariño de la gente. Nos piden que no los decepcionemos y que lleguemos al Congreso. Orgullo de hacer el cierre en la calle, donde siempre estuvimos, diciéndole ¡Basta! a Kicillof, que esta no es la Provincia que queremos”, dijo Piparo.

En todos los distritos donde la caravana se hizo presente, se colocó un cartel con la consigna ¡Basta! y se levantó el reclamo de un sector. Así, el inicio de la caravana comenzó tomando la consigna del Campo que le dice “¡Basta! a las retenciones y al cepo de la carne. Luego los vecinos del gran buenos aires le dicen ¡Basta! a los privilegios del presidente de La Nación Alberto Fernández y a sus fiestas clandestinas y vacunatorios Vip.

La caravana, que encabezó la tradicional Espertneta con Espert y Piparo a la cabeza, levantó también los reclamos de los vecinos del conurbano que le dicen ¡Basta! a la pobreza y al hambre. ¡Basta! de Inseguridad, de motochorros, de secuestros y de robos. Y concluyó frente a la gobernación sobre calle 6 bajo la lluvia que reunió paraguas y un nutrido grupo de militantes de Avanza Libertad.

La cabeza de lista del frente Avanza Libertad aseguró que el partido “va por buen camino” y pidió más medidas al Gobierno Nacional para levantar el país: “Hay que copiar a los países a los que les va bien, como sugirió Uruguay que pidió negociar con el mundo”.

Para diferenciarse de sus contrincantes, Espert declaró: “Si Cambiemos o Juntos pierde una banca a manos de Avanza Libertad, gana el ciudadano de la Provincia”. Además, aclaró que Avanza Libertad será más firme que Juntos ante el Frente de Todos en el Congreso.