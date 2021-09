Reclamo en zona Norte por un basural

En la esquina de 11 y 493 vecinos denuncian que se formó un basural. Según contaron en el WhatsApp de EL DIA “vecinos desaprensivos que viven a no más de 10 metros de la esquina arrojan todo tipo de residuos, a pesar de que existe un cartel que indica que no hagan”. Y agregaron: “El sentido común indica que los residuos no se tiran en una calle ya que perros cimarrones y no tanto, hacen delicias de los mismos”.