Madrugada de terror para 4 mujeres

Una madrugada de verdadero terror pasaron cuatro mujeres en una casa de Berisso, en donde dos hombres las sorprendieron cuando dormían. Además de golpearlas y dejarlas atadas, les robaron todo lo que pudieron, confirmaron fuentes oficiales.

Todo sucedió cerca de las 6 de la mañana en una vivienda del barrio Juan B. Justo de la mencionada ciudad, cuando las cuatro víctimas, de entre 59 y 76 años, se encontraban descansando y dos encapuchados las despertaron bajo amenazas.

No queda claro cómo fue que ingresaron en la vivienda, pero sí que no demoraron demasiado en reducir a las víctimas, quienes no estaban en condiciones de oponer resistencia.

Pese a todo, los intrusos actuaron con muchísima violencia, a punto tal que mientras les exigían dinero a las aterrorizadas mujeres las golpeaban en la cabeza con un elemento contundente, refirieron los voceros consultados.

Los delincuentes consiguieron algo de dinero (no se conoció el monto) y decidieron llevarse también los teléfonos celulares de las damnificadas, entre otras pertenencias que fueron levantando de la recorrida que hicieron por los distintos ambientes de la casa.

Antes de huir, los asaltantes las ataron y dejaron encerradas, probablemente con la intención de demorar el pedido de auxilio, ya que se llevaron las llaves.

Según pudo saber este diario, la dueña de casa logró zafarse de las ataduras y liberar a sus amigas, para luego llamar al 911 y dar aviso a la policía de lo sucedido.

Debido a los golpes, dos de las víctimas se trasladaron por sus propios medios al Hospital Mario Larraín para ser atendidas. Los investigadores buscan a la banda.