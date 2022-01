Inconvenientes para utilizar los cajeros bancarios de 47 entre 7 y 8

Los usuarios de los cajeros automáticos que están en los bancos de 47 entre 7 y 8 expresaron sus reclamos porque en horario de la noche no funcionan o en algunos casos tienen las puertas cerradas de manera tal que no se puede acceder con las tarjetas de débito. “Como no hay ningún cartel informativo, no se sabe por qué adoptan esa medida. Si es por seguridad o por otra razón que impida su acceso. En otros cajeros de la ciudad no hay problemas”, dijo un vecino que habló con este diario.