La curva del Covid platense: 1.265 casos en 24hs, pasó la barrera de los 100.000 y una nueva muerte

El Covid sigue golpeando duro a todo el país, y en la misma sintonía está La Plata, que no para de sumar contagios. Por caso, tal como informó EL DIA, sumó 1.800 nuevos casos en 48 horas, mientras que el último reporte de anoche arrojó que en una sola jornada se registraron 1.265, y una muerte. De esta forma, nuestra ciudad llegó a los 100.920 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia.

Todo se da en medio de un rebrote provocado por las variantes Ómicron y Delta, y donde los centros de testeos desbordan de personas con síntomas que buscan un hisopado para saber si tienen o no la enfermedad. En ese sentido, hoy ya se reportaban largas colas en las postas del Hospital Rossi y en la de 19 y 72. Lo cierto es que el dato que lleva tranquilidad es que los cuadros de salud son leves y no necesitan de internaciones, por lo que los hospitales no se ven colapsados.

Las recientes estadísticas sobre nuestra ciudad indican que también la positividad va en aumento. Tan es así que subió al 55,6%, por lo que cada vez son más los que se van a testar y terminan con resultados que confirman que poseen el virus. En tanto, se registra un aumento del 121% de contagios semanales y hay 9.266 casos activos en la actualidad.

Como quedó dicho, La Plata así superó anoche la barrera de los 100.000 contagios desde el inicio de la pandemia, mientras que las víctimas fatales llegan a un total de 2.487. En tanto, 89.167 son los recuperados y 301.210 los testeados.

La situación en la Provincia

Respecto a los datos de la Provincia, un total de 25.265 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.430.354 informó hoy el Ministerio de Salud bonaerense. La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 55.467 y señaló que ayer se vacunó a 93.676 personas.

El total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 31.089.402, de las cuales 15.084.832 corresponden a la primera dosis, 13.013.688 a la segunda y 2.990.882 a la tercera. Las autoridades de la provincia recordaron que todas las personas mayores de 3 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "vacunación libre" de segunda dosis dirigiéndose sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus.

De igual modo, en la provincia de Buenos Aires los mayores de 60 años, trabajadores de la salud e inmunodeprimidos pueden acceder a la vacunación libre de tercera dosis independientemente del lugar donde residan. Al respecto, se pidió contemplar que el tiempo necesario entre la aplicación del primer y el segundo componente es de ocho semanas en los casos de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, y de tres semanas con Sinopharm.