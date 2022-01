Obras sociales y prepagas no cubrirían el autotest

A una semana de que el Gobierno nacional aprobara la comercialización de autotests de Covid en farmacias, las obras sociales y empresas de medicina prepagas anticiparon informalmente que no los cubrirán.

La postura del sector, según explicaron fuentes vinculadas a él, es que al tratarse de tests que pueden comprarse sin indicación médica, las obras sociales y prepagas no tienen por qué incluirlos dentro de su cobertura, dado tampoco lo establece así resolución que aprobó su uso en el país.

Como explicaron las mismas fuentes, cuando una práctica médica se incluye en la cobertura debe tener el respaldo de un decreto o resolución de manera expresa; por lo que toda prestación de salud que no siga los criterios epidemiológicos que le den sustento o no tenga una orden médica no encuadra dentro de los parámetros para ser cubierta.

En este sentido desde el sector compararon a los autotests de Covid con los test de embarazo, que no tiene cobertura por parte de las prestadoras de salud.

NUEVA RESOLUCIÓN

Una resolución del Ministerio de Salud publicada ayer estableció que el resultado de los test de autoevaluación de coronavirus se deberá notificar en la farmacia donde se adquirió, como se había adelantado de manera informal.

La duda acerca de qué hacer con el resultado de los denominados autotests se resolvió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 28/2022 firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Como se informó en su momento, test de autoevaluación podrán comprarse directamente en las farmacias habilitadas sin orden médica porque serán de venta libre.

Los tests aprobados por la ANMAT son todos de antígenos, lo que significa que detectan la presencia del virus, en particular, de una proteína que se encuentra en la partícula viral. Si esa proteína se detecta quiere decir que hay virus y que hay infección positiva. Estos test son rápidos, hay algunos desarrollos que permiten un resultado en minutos, incluso con tiras reactivas como los test de embarazo.

Los test funcionan a partir de la toma de una nuestra de saliva o hisopado nasal e incluyen un kit completo con el que se obtendrá un resultado a los quince minutos, aproximadamente.