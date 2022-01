Javier Milei realizó el sorteo de su sueldo de diputado: mirá quién fue el ganador

Javier Milei prometió que si era electo diputado iba a sortear su sueldo y el economista, cumplió. Es que luego de que cerrara el periodo inscripción para Mi Palabra, el nombre con el que denominó el legislador al suceso en el que sorteó su dieta de legislador, se llevó a cabo hoy.

El ganador del pozo de $205.000 fue un hombre que se había inscripto el martes. y tiene 40 años de edad. Su DNI termina en 176.

Dicho sorteo contó con más de 1.000.000 de inscriptos, los cuales debieron aportar su nombre, documento, celular y un mail de contacto.

"En menos de un mes de mi asunción como diputado nacional he cumplido con cinco de mis principales promesas hechas en la campaña: renuncié a mi trabajo en el sector privado, con fecha 9 de diciembre, para que no existiesen incompatibilidades; voté en contra del presupuesto por considerarlo un dibujo y por inmoral; rechacé el proyecto de Bienes Personales porque me había comprometido en no votar ninguna suba ni creación de nuevos impuestos; fui uno de los firmantes de los proyectos de ley que contemplan la baja del IVA y barrer las retenciones; y, por último, sortearé mi sueldo como legislador", se jactó el diputado.

Milei también explicó que si donara su sueldo, estaría haciendo "caridad con el dinero ajeno" por lo que "me parece mucho más ecuánime sortearlo".