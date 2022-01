Tras los carpinchos, una nueva especie sorprendió a vecinos en los countries

Así como el año pasado los vecinos de Nordelta se vieron invadidos por los carpinchos, ahora Pilar comparte el espacio con otra especie autóctona. Los habitantes de los barrios Parque Irízar, Pellegrini IV y Mirasoles se encontraron con la aparición de lagartos en los patios de sus casas.

“No son peligrosos, por el contrario, son beneficiosos. Aparecen por la falta de agua y porque se les está invadiendo su hábitat”, explicó Graciela Capodoglio, integrante de la Asociación Patrimonio Natural y encargada de la Reserva Natural de Pilar. Y agregó: “Controlan plagas de ratones y caracoles”.

Capodoglio sugirió: “La gente debería tratar de conservarlos en sus casas. Forman parte de la fauna nativa que estaba acá desde antes de que llegáramos nosotros”. Y añadió: “Son animales que no comen nada que sea más grande que un huevo, no ponen en riesgo a la gente y como son de sangre fría no pueden transmitir enfermedades”.

Juan Trebino, exsubsecretario de fiscalización y control ambiental del ministerio de ambiente de la Nación, alertó que “son animales que desconfían y como toda especie cuando siente temor hay dos posibilidades: que escape huyendo, o en el caso de ver en peligro su vida, que ataque”.

Trebino advirtió que la convivencia y la baja peligrosidad dependerá en gran medida de la actitud que tome el ser humano. “Lo ideal es no agredirlos o tocarlos y ser respetuosos con ellos. Y como responsabilidad ciudadana avisar a las autoridades ambientales de fauna correspondientes”, concluyó al respecto.