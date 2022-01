Benjamín Domínguez, el pibe blindado: “Ojalá sea el comienzo de una gran carrera”

Enviado Especial a Mar del Plata

Se inició en las infantiles del club Siglo XXI, pasó por Comunidad Rural y llegó al Lobo a principios de 2018. Casi sin jugar partidos en las categorías juveniles del club consiguió el ascenso a Reserva donde terminó como goleador del último torneo. Muchos lo comparan con los inicios de Guillermo Barros Schelotto pero él prefiere tener su propio estilo. Benjamín Domínguez es uno de los valores del semillero Mens Sana donde hay depositadas muchas esperanzas y no solamente a futuro, sino también a corto plazo.

Hoy por hoy es uno de los jóvenes elegidos para tener su primera pretemporada e incluso Néstor Gorosito lo paró como titular en el primer equipo de 2022 que probó en Mar del Plata.

Por este presente que le toca disfrutar, contó que se encuentra muy feliz y destacó que anhela sea el inicio de una linda carrera como jugador profesional.

“Estoy muy feliz, no imaginaba compartir este plantel, entrenar con el Pulga en su momento y el Bochi también, que son jugadores de una alta jerarquía”, comentó el delantero desde La Feliz, en diálogo con este medio.

A la hora de hacer un breve repaso de su estadía en Gimnasia, Domínguez contó que el suyo es un caso muy particular. Jugó apenas cinco partidos en las categoría menores antes de dar el salto a la Reserva de Chirola Romero.

“En Juveniles no tengo ni cinco partidos, no jugué en Octava, en Metro jugué cuatro partidos, en Séptima jugué tres partidos en AFA, en Sexta no jugué por la pandemia, en Quinta me lesioné y jugué dos partidos y me subieron a mitad de año en Reserva. Y ahí tuve continuidad”, comentó el futbolista que hace apenas unos días firmó su primer vínculo como profesional.

Respecto a qué tipo de jugador es, contó: “Me gusta gambetear, hacer cansar al 4 y seguir, asistir y hacer goles”. Y aseguró que siempre prefiere recostarse sobre la izquierda y no por la derecha. Le gusta enganchar y patear: “Elijo siempre por izquierda, mil veces. Siento que puedo hacerlo mucho mejor por ese costado. Me gusta asistir, me gusta hacer goles porque engancho y me queda para la derecha”.

Pipo lo probó un rato por la otra banda pero apenas un entrenamiento para hacer sombra: “Pipo me puso un rato en algún trabajo para marcar a Johan (Carbonero), que es rapidísimo. He jugado un rato contra Racing en Reserva y Aldosivi, pero siento que lo puede hacer mejor por izquierda”

El futbolista también considera clave tanto los consejos de los entrenadores como de los futbolistas más grandes para seguir creciendo desde lo profesional: “El torneo pasado Nico Cabrera y Chirola Romero me hablaron mucho, me dieron muchos consejos. Pipo me da mucha confianza y me siento muy cómodo también trabajando con él”

Y otra arista fundamental para el jugador es tener paciencia: “Hay que tener paciencia, que me hablen cuando las cosas salen mal porque eso se necesita mucho por más que a veces uno no quiera y espero que sea el comienzo de una gran carrera”.

“QUIERO TENER MI ESTILO”

En otro orden y si bien muchos que lo han visto jugar comienzan a compararlo con Guillermo Barros Schelotto, comentó que prefiere tener su propio estilo.

“He mirado mucho al Burrito Ortega, es el que más miraba. He visto que me comparan con el Mellizo, pero yo quiero ser yo y tener mi estilo”

En la actual pretemporada fue uno de los juveniles que zafó de la habitual rapada que suelen hacerles los más grandes a los chicos que hacen sus primeros trabajos con el grupo principal. Pero pudo escaparse solamente porque fue uno de los ganadores de un torneo que se organizó en el hotel y que tuvo una gran final de metegol.

“Gané el torneito y conservé el pelo”, dijo contento y explicó que para poder escaparle al corte tuvo que superar varias pruebas: “Hubo carrera de embolsados, el caramelo dentro de la harina, sacar una manzana desde adentro de un tupper con agua y hacer un show. Yo salí segundo, primero salió Mauro Dávila y la final fue la del metegol que la gané”.

Por último, contó que se siente muy cómodo en esta nueva experiencia y formando parte de un grupo que integran muchos jugadores de experiencia: “Me siento muy cómodo con el grupo, esperamos el arranque y hacer un gran torneo porque tenemos muchas ilusiones”.

El categoría 2003 acaba de firmar su primer contrato con el club, que se lo aseguró hasta diciembre de 2024 con una cláusula de salida que no trascendió pero que sería importante.