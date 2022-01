El futsal masculino es de “primera” y sigue haciendo historia en Gimnasia

El futsal masculino de Gimnasia es de Primera A. Casi en tiempo récord el Lobo obtuvo tres ascensos en cinco años. Supo arrancar en la última división y hoy llegó a la máxima categoría de AFA. No fue un camino fácil, hubo mucho sacrificio y dedicación.

Y en el plantel de Los Guerreros (como se los llama) hay cuatro jugadores que han logrado estar en esos tres ascensos, el primero en la D, el segundo en la C, y el flamante un mes atrás atrás en la B donde lograron ascender primero al vencer al elenco de Country, y después en la final a Atlanta consagrándose campeones.

Se trata de Agustín Cafure, Diego Mendoza, Juan Brasesco y Gabriel Ampuero quienes ya son parte de la historia del futsal masculino albiazul. Y lo viven de manera muy especial por que los cuatro un día llegaron a Gimnasia con sueños que hoy son realidad.

- ¿Qué gusto le encuentran a cada ascenso?

- Los tres tuvieron su condimento diferente. El de la D lo festejamos mucho porque estábamos en una categoría que no queríamos estar, queríamos sacarlo a Gimnasia de ahí. Todos los ascensos fueron duros, pero ese de la D lo festejamos bastante y lo disfrutamos. El de la C se hizo largo porque fue un campeonato ida y vuelta. Este último en la B se hizo rogar... Pero creo que el de la D y este en la B fueron los que más disfrutamos (Agustín Cafure).

- En el primero en la D uno no tomaba dimensión de lo que se estaba logrando, pero se sintió mucha felicidad. Me acuerdo que fue un año muy difícil y muy largo. En el segundo ascenso también hubo una sensación muy linda y nos empezamos a dar cuenta cuando llegamos a la B que podíamos llegar a la A. Creo que ahora llegó la frutilla del postre ante tanto sacrificio y es una recompensa por todo el trabajo hecho. Jugadores, los diferentes cuerpos técnicos que han pasado, como la dirigencia que siempre ha estado atrás nuestro ayudándonos en lo que necesitábamos. Creo que no es casualidad estar donde estamos y haber logrado lo que logramos, sino que es una causalidad de tanto trabajo y sacrificio (Juan Brasesco).

- Es verdad, el ascenso de la D a la C tiene un gusto particular porque fue el primero. Era un grupo nuevo. Yo no conocía a nadie salvo uno o dos, pero se logró el objetivo que era ascender. Luego de la C a la B, igual, un año largo pero lo coronamos con ese ascenso. Y después estando en la B pudimos haber metido tres ascensos consecutivos en tres años, pero se nos escapa ese primer año; en el segundo año nos preparamos pero no pudimos; y ahora la tercera fue la vencida. Era lo que queríamos (Gabriel Ampuero).

- Creo que los gustos no son los mismos. El primero de la D a la C fue más que hermoso porque volvíamos a la disciplina, a jugar en AFA, éramos un grupo de amigos que nos divertíamos entrenando. No digo que fue el mejor, pero fue como el primer amor digamos. Nos dio un empujón, fue como decir, acá está Gimnasia (Diego Mendoza).

- ¿Iban sintiendo que la disciplina crecía como para llegar a la A?

- Sí, no era una locura, lo sentíamos adentro de la disciplina. Todos los años se hicieron bien las cosas como para ir subiendo un escalón más, siempre nos preparamos y teníamos plantel para ascender. Pero reconozco que no pensábamos que lo íbamos a poder hacer tan rápido de la D a la C y de la C a la B. Y a medida que íbamos creciendo los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia sentíamos que éramos capaces, que era algo posible y lo teníamos que hacer (Cafure).

- Personalmente en el primer año que estuvimos en la D no veía la posibilidad de jugar en la A, lo veía lejos, ni siquiera pensaba en eso. Después estando en la C, hicimos amistosos con equipos de la A y no estábamos tan lejos de nivel, intensidad, estrategia; y como jugadores tampoco estábamos lejos. Sentíamos que el futsal del club iba creciendo muy rápido, y los resultados también ayudaron (Brasesco).

- Estando en la C ya se vio que el club daba para más y quería llegar a la A, y eso nos propusimos. Cada vez que venía un compañero nuevo era hacerle saber que Gimnasia quería llegar a la elite del futsal, así que siempre se afrontó con mucho profesionalismo cada torneo (Ampuero).

- Una vez que dimos ese salto de ascender por primera vez, es como que te vas haciendo ilusiones, te das cuenta que vas creciendo. Y la cosa fue cambiando, era ir por más. Nosotros mismos nos poníamos la vara más alta. Nunca fuimos a ver qué pasa, siempre aspiramos a estar en lo más alto y ser candidatos (Mendoza).

- Saben que ya son parte de la historia del club en esta disciplina ¿no?

- Sí, y tratamos de asumir ese rol dentro del equipo y los que venimos desde la D nos hacemos cargo de eso. Siempre que llegan jugadores nuevos tratamos de contarle la historia de la disciplina en Gimnasia. Y me gustaría seguir escribiendo la historia, creo que falta mucho más para hacer (Cafure).

- Es una alegría inmensa todo esto. Nunca me imaginé tener tres ascensos con el club, creo que es algo extraordinario. Espero poder seguir haciendo historia acá porque me encanta el club. Estoy muy feliz de estar donde estoy y espero poder ayudar a llevar a Gimnasia a mejores lugares todavía (Brasesco).

- Somos parte de la historia del club. Logramos tres ascensos que para mí es un orgullo poder pertenecer, es lindo sentirse parte de esto. Ojalá que se puedan seguir logrando objetivos, títulos, y poder darle más cosas al futsal y a Gimnasia (Ampuero).

- Sabemos que estamos haciendo historia, y la estamos escribiendo todavía. Ya marcamos una huella en este deporte que viene empujando, siempre para adelante, poniéndose objetivos para seguir creciendo. No nos conformamos con esto, no nos alcanzó, queremos seguir haciendo historia (Mendoza).