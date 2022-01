Además de Volnovich y Ferraresi, otro funcionario vacacionó en el exterior: ¿quién es?

Tras el escándalo que desataron las vacaciones de la jefa del Pami, Luana Volnovich, y del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi (éste con autorización del Presidente), aparece otro funcionario nacional en medio de la polémica por un viaje al exterior, luego de que Alberto Fernández haya pedido expresamente que no viajen fuera del país para tomarse un descanso.

En este caso, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, quien es un hombre de confianza del mandatario, se fue a Uruguay en el inicio del año. Según publica el diario Clarín, viajó en auto el 1ro de enero junto a su familia y se instaló en La Paloma, donde su mujer tiene casa hace más de 20 años. El mismo diario cita fuentes cercanas al ministro que aseguran que “no hay nada que ocultar. Hace más de diez años va regularmente en el verano y más de veinte en forma ocasional. Estaba toda su familia allá”.

Cuando consultó a Trabajo, manifestaron que el Presidente sabía del viaje y, es más. agregaron que “sabía todo el mundo".

Los viajes de Volnovich -que fue escrachada en un bar mexicano- y de Ferraresi -que viajó a Cuba ya que tendría comprado el pasaje hace dos años-, causaron revuelo y ahora aparece el de Moroni, que no pudo regresar antes de lo previsto debido a que uno de sus hijos contrajo coronavirus, por lo que debió aislarse. Su vuelta se produjo recién este sábado en su Peugeot 3008, modelo 2012.

Tras la publicación de la nota, el propio funcionario dio detalles de su viaje: "Vacacioné en el exterior. Después de dos años muy difíciles es atendible que uno tome sus vacaciones donde está su grupo familiar. En mi caso en particular hace más de diez años que veraneo en Uruguay: mis hijos, mi nieto y mis primos están allá”. Y agregó: "Yo creo que los funcionarios no tenemos que tener más derechos que la gente pero no menos”.