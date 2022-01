Es celíaco, pidió una tarta "sin TACC" y el mozo se equivocó: terminó en un hospital de La Plata

El alivio al calor extremo que trajo la lluvia que comenzó al sábado por la noche le despertó una idea muy elegida en estos tiempos para muchos: comenzar el día de su cumpleaños saliendo a desayunar afuera. Eso hicieron Malena y Juan Martín a media mañana del domingo.

Ella cumplió 29 y como "agasajada" eligió un coqueto local de calle 50 entre 4 y 5. "Pedimos un café, un budín de limón y una tarta crumble de manzana sin tacc. Primero llegaron los café y mi budín de limón, luego la tarta de crumble de manzana que supuestamente era sin tacc. A mi novio -que es celíaco- le pareció raro que no venga envuelta siendo que es un producto que no pueden comercializar así nomás".

Malena siguió con su relato: "Comimos todo, pagamos 1.440 pesos en efectivo y nos quedamos dando vueltas en el Pasaje Rodrigo. Posteriormente a las 12 a buscar a nuestra gata bebé y perrita para ir a la pileta para seguir con el festejo de mi cumple. Cuando íbamos yo le pregunté a mi novio reiteradas veces que le pasaba y me decía que nada, que todavía y el calor de los días previos lo habían matado. Cuando llegamos, Juan Martín se empezó a sentir mal y me dijo que se sentía mal como para vomitar, como si hubiese comido algo con gluten. La cuestión es que lo único que habíamos consumido era lo de ese local, así que decidí enviarles un mensaje a través de Whatsapp al local (Pot Deli) preguntándoles si la tarta crumble de manzana sin tacc que pedimos era errónea".

EL ERROR DEL MOZO Y A LA GUARDIA DEL HOSPITAL

Malena contó cómo se enteraron que finalmente era una tarta común. "Me respondieron y confirmaron que era una tarta con gluten. En ese instante mi novio estaba ya pálido vomitando, sus vómitos duraron alrededor de tres horas y no lo podía ni mover. Mido 1,500 y el 1,80. Cuando se sintió un poco mejor, fuimos a una farmacia a comprar Reliverán para que deje de vomitar y Gatorade porque ya se estaba deshidratando. No llegamos a volver que decidí llevarlo a la guardia, dejé a nuestra gata y perra con mi mamá y nos fuimos bien despacio. Tuve que bajar a la guardia sola y dejar a mi novio en el auto porque le temblaban las piernas".

La mujer siguió el relato: "Esperamos más de una hora hasta que lo atendieron y lo mandaron a hacer análisis clínicos. Cabe destacar, que fui contando al local todo lo que sucedía y simplemente mandaron una captura de una transferencia por 490 pesos diciendo que no iban a devolver el total de lo consumido porque hablaron con los dueños y decidieron eso. Les mandé fotos de la guardia, fotos de mi novio tirado en el piso sin poder moverse y no les importó, solamente el comprobante de transferencia".

"Volvimos a las 20 horas a mi casa, mi novio con los glóbulos blancos por las nubes y con mucha angustia y tristeza de esperar que no le fallen los riñones ni defeque con sangre, moco o pus porque ahí había que volver a la guardia y posiblemente a internarlo. Claramente, todos estos fueron gastos médicos no previstos", agregó.

"Decidimos hacerlo público porque un error lo puede cometer cualquiera, pero en ningún momento se interiorizaron con nosotros, nos preguntaron como estábamos, si necesitábamos algo, qué había pasado con mi novio y los mensajes de ellos eran muy claros, dejándonos de responder a nosotros".

LA SALUD DE JUAN MARTÍN

"Ahora mi novio continúa en la cama, debe continuar haciéndose chequeos médicos que no estaban planeados, debe ir a una consulta con su gastroenteróloga la próxima semana (turno más próximo que se pudo encontrar) y con los intestinos inflamados para los próximos 6 meses", señaló Malena.