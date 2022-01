Julieta Ortega cruzó duramente a Silvina Luna por su romance con Iván Noble: qué le dijo

Julieta Ortega sorprendió al increpar en plena entrevista a Silvina Luna por el romance que mantuvo con Iván Noble en 2010. La actriz estaba como invitada a Flor de equipo. Mientras se refería a su presente sentimental, la ex Gran Hermano, actual panelista del ciclo conducido por Florencia Peña, le recomendó una aplicación de citas para famosos.

Entonces, la conductora consultó si ambas habían tenido un "pasado en común". "Ustedes tienen muy mala memoria", respondió la hija de Palito Ortega. Por su parte, Silvina aclaró: "Se supo, por Iván. Fue hace muchos años". Luego la actriz reveló cómo reaccionó cuando se enteró de aquella relación.

"Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a ella y, cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, ¡es divina! Tenías razón. Y él me dijo: ‘¿Viste? Yo te dije’", relató Ortega.

Recordemos que Julieta conoció a Iván a mediados del 2001. Tras unos meses de noviazgo, se casaron en marzo del 2002. Fruto de su relación tuvieron a Benito, que hoy tiene 16 años. Se separó en 2009 y, desde entonces, el músico y la actriz mantienen una excelente relación.