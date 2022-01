Dos hermanos platenses: campeones argentinos de ajedrez

En diciembre del año pasado, cuando en todo el mundo arrasaba en las audiencias una serie de Netflix llamada “Gambito de Dama”, interpretada por la actriz británico-argentina Anya Taylor-Joy, que narraba como una niña de 8 años aprendía a jugar al ajedrez solo mirando como jugaba el portero del orfanato en el que se encontraba internada, para iniciar desde entonces una carrera meteórica hasta llegar a la cumbre del ajedrez mundial, se conocía también la historia de una nena platense, Daira Isis Véliz Lozano, quien también aprendió a jugar muy joven al mismo juego ciencia. Daira lo hizo a los 3 años, mirando como su hermano mayor, Ariel, jugaba en el Club de Ajedrez La Plata. El tema es que, ahora, tanto ella como su hermano se convirtieron en campeones argentinos de ajedrez.

Daira tiene 12 años, y fue sucesivamente campeona platense, argentina y sudamericana en cada una de las categorías en que le tocó jugar. Y su hermano Ariel Véliz Lozano, de 19 años, acaba de coronarse Campeón Argentino en la categoría sub 20.

Lo curioso de esta familia platense del barrio de Villa Elvira, es que no se trata de una familia de tradición ajedrecística, sino que los chicos encontraron jugando su talento natural para el juego ciencia.

“La verdad es que nosotros ni siquiera sabemos jugar, en mi caso apenas si se mover las piezas – cuenta la mamá de ambos, Maritza Lozano de la Cruz (48) – pero a los chicos les gusta y yo los acompaño en todo lo que puedo, porque además el ajedrez es muy bueno para los jóvenes, un gran incentivo para pensar, aunque también implica un gran esfuerzo. En el caso de Ariel, por ejemplo, terminó el año agotado, ya que además de que tuvo que preparar el torneo nacional, se le juntó con las obligaciones en la facultad – estudia Administración de Empresas en la UNLP – y él es muy responsable con todo. Pero haber terminado como Campeón Argentino representando a La Plata es un logro muy grande que nos pone muy orgullosos”.

LA “REINA ISIS”

En el mundillo del ajedrez platense, a la nena de Villa Elvira la conocen como “La Reina Isis” y, como quedó dicho, fue sucesivamente campeona platense, argentina y sudamericana en cada una de las categorías en que le tocó jugar, siempre representando a nuestra ciudad.

“Yo aprendí a jugar por mi hermano -cuenta- pero no porque me haya enseñado sino porque cuando mi mamá lo llevaba a Ariel al Club de Ajedrez La Plata en Plaza San Martín, yo me quedaba por entre las mesas mirando como jugaban los demás. Tenía 3 años, pero al poco tiempo de ir, ya sabía como se movían las piezas, y después empecé a jugar sola en mi casa con mi abuelo materno y un poco con mi mamá y mi papá, Maritza y Hugo, aunque a ellos ya les gano, ja”.

“Lo cierto es que el juego enseguida me apasionó -cuenta Isis, quien terminó el ciclo primario en la Escuela Nº 121 Juan Bautista Azopardo de 6 entre 72 y 73 y ahora pasó a segundo año del secundario en la Escuela 55 de 7 y 72- y empecé a jugar con mi hermano, que es muy bueno en serio, aunque a veces algunas partidas rápidas también le puedo ganar, pero en las largas todavía me mata”.

Más allá de las risas entre hermanos, lo concreto es que siendo todavía muy niña, ya era tal la habilidad de Isis con los trebejos, que comenzó a representar al Club de Ajedrez La Plata en torneos nacionales.

“El primer torneo lo jugué en Córdoba y llegué a semifinales -cuenta- y después seguí jugando en las distintas categorías; fui campeona argentina, luego sudamericana en Paraguay, y en 2016 jugué el Mundial en Brasil. Me encanta jugar, y me divierte mucho”.

Como la protagonista de “Gambito de Dama”, Isis se obsesiona con los secretos del juego ciencia. Estudia teoría, aperturas, recrea jugadas leyendo libros de partidas históricas, resuelve problemas de finales y entrena nunca menos de cuatro horas por día.

“Me gusta mucho el juego de Capablanca -confiesa- y todo lo que sea ataque. Y como a la chica de la serie, me gusta mucho la apertura de gambito de dama, que es una de mis favoritas”.

Justamente con respecto a la serie de Netflix, Isis cuenta que “me encantó, porque es todo muy real, la chica imagina jugadas en la mente, y a mi me pasa lo mismo. Está bueno que hayan puesto a una mujer como a una genia del ajedrez, porque las mujeres también pueden jugar muy bien, y ella lo demuestra ganándole a todos los varones. Yo también jugué en torneos abiertos contra varones y hasta di partidas simultáneas, y me fue muy bien”.

“Ahora también estoy estudiando Administración de Empresas en Económicas”

Isis, quien se describe como “buena alumna en la escuela”, con predilección por las matemáticas y las ciencias sociales, tiene en su horizonte estudiar medicina, aunque siempre, según dice, “sin descuidar el ajedrez”.

“Si fuera posible -cuenta- me gustaría seguir hasta ser campeona del mundo, aunque sé que eso es muy difícil. Pero el ajedrez me gusta mucho, me divierte y me tranquiliza, aunque cuando juego partidas muy largas, me agoto como cualquiera. Pero mientras tanto, sigo estudiando con el profesor Maximiliano Guinzburg, que es de Buenos Aires y fue campeón argentino y panamericano, que nos entrena a mi y a mi hermano”.

Sobre si médica o ajedrecista, Isis Véliz responde que “mi idea es estudiar las dos cosas. Por lo que me cuentan, en Argentina es difícil vivir del ajedrez, a lo sumo sería como profesora. Aunque yo juego porque me gusta y me divierte, pero el tiempo dirá, y a lo mejor pueda llegar a ser médica y ajedrecista al mismo tiempo”.

Mientras tanto, al margen del ajedrez, a Isis también le gusta escuchar música, dibujar y nadar.

EL Campeón ARGENTINO

Mientras Isis tiene un ELO -el ranking que mide a los jugadores de ajedrez- de 1.392 puntos, el de su hermano Ariel, flamante Campeón Argentino Sub 20, es todavía mayor, de 2.150 puntos.

“Yo también aprendí a jugar de chico -recuerda Ariel- con mi papá moviendo las piezas, lo básico. Tendría 6 años y la verdad es que no entendía mucho, era como un juego más. Pero un día fuimos al Club de Ajedrez La Plata y me gustó. Había un profesor, Luis Iglesias, que me empezó a mostrar libros, a enseñarme jugadas, y me entusiasmó. El problema es que nosotros éramos muy humildes, y no tenía muchos recursos para progresar, como computadora, acceso a internet y esas cosas, pero me gustaba. Hasta que cuando tenía 12 años, empecé a tomar clases con un profesor particular de acá de La Plata, Germán Spata, que era Maestro FIDE, y aprendí mucho. En esos tiempos el “top” estaba en Buenos Aires, todos los campeones eran de allá, y empecé a competir con ellos. Al principio más a o menos, en los torneos de mi categoría no entraba ni entre los diez primeros, pero así, con el tiempo y jugando con los mejores, fui mejorando”.

“Ahora también estoy estudiando Administración de Empresas en la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP -agrega Ariel- y ya que llegué hasta acá con el ajedrez, me gustaría seguir, aunque es difícil, porque este es el momento en el que la mayoría de los jugadores dejan, por temas económicos o de estudio. Tal vez el ajedrez haya perdido un poco de interés desde que las máquinas comenzaron a ganarle al humano, aunque también representó un progreso. Hoy cualquiera desde una computadora puede jugar con los mejores programas del mundo, a los que es imposible ganarles, pero sirven para entrenar, y así es como se aprende de los errores, porque la máquina no se equivoca nunca”.

Mientras tanto, Ariel e Isis siguen adelante, jugando entre ellos como un juego de hermanos, pero también perfeccionándose juntos con el Maestro Internacional Maximiliano Guinzburg. Desde el barrio platense de Villa Elvira, y tal vez para alcanzar alguna vez, como aquel personaje de la serie “Gambito de Dama”, los máximos escalones del ajedrez mundial.