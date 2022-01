Claves para saber cuándo es posible vacunarse

¿Qué pasa si tengo Covid o soy contacto estrecho y llega el turno para el refuerzo de la vacunación?, ¿cuánto hay que esperar desde el alta para vacunarse?, ¿si no me vacuné, empiezo el esquema después de tener Covid?, son algunas de las múltiples preguntas que se presentan en estos días de gran cantidad de casos de coronavirus en consonancia con el avance de la campaña de vacunación.

Con respecto a la duda más frecuente, que es si uno puede vacunarse teniendo Covid, la respuesta de los especialistas es un rotundo no.

El inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner.

“Ya sea que se tenga un diagnóstico por PCR o por ser contacto estrecho y tener síntomas, mientras dura la etapa aguda de la infección no está indicada la vacunación. Tampoco hay evidencia de que esto pueda hacer mal al organismo si sucede, pero no es lo recomendable”, explicó Geffner.

¿Y si tuve Covid... a partir de cuándo me puedo dar el refuerzo de la vacuna?

“Para el refuerzo la recomendación es esperar 90 días desde el inicio de síntomas o test positivo. Esto no es porque vacunarse pueda hacer mal, sino porque la propia infección actúa como una dosis de la vacuna. Entonces no tiene sentido juntar la infección con la tercera dosis porque en ese caso el refuerzo no generaría el efecto de potenciador del sistema inmunológico deseado”, aclaró Geffner, quien es además investigador del Conicet.

En cuanto a la conveniencia de la vacunación siendo contacto estrecho, el inmunólogo contó que éstos “pueden testearse entre el tercer y quinto día. Si dan negativo se pueden vacunar, sino rigen las recomendaciones de quienes son positivos. Los contactos estrechos con síntomas ya pueden ser considerados positivos según las recomendaciones del Ministerio de Salud; en este caso, se aplicarían las indicación de cualquier caso positivo de la primera pregunta.

Y si soy contacto estrecho, asintomático y no me hice el test..., ¿cuándo me puedo vacunar?

Esta última duda, como reconoció el investigador, no es fácil de contestar porque “depende del caso”. “Por ejemplo, si es un contacto estrecho conviviendo lo lógico sería asumirlo como si fuera un caso positivo. Ahora si es un contacto estrecho de un encuentro, por ejemplo, entra la duda. Yo recomendaría que espere unas tres semanas y aplique la dosis que le corresponde”, señaló.