Hablaron las policías que salvaron al bebé en La Plata: "Nos pusimos en el lugar de la mamá y buscamos ayudar"

Daniela Allegrucci (35) es una de las oficiales del destacamento policial de la localidad platense de Hernández que anoche se convirtió en heroína junto a su compañera Astrid Sosa (23) al salvarle la vida a un bebé de dos meses que se estaba ahogando. En diálogo con este medio, Allegrucci destacó en primer lugar que a pesar de la dramática situación, el chiquito, de nombre Amadeo, de apenas 2 meses de vida, está en buenas condiciones de salud y ya se encuentra en su casa con su mamá. También resaltó la entereza con la que su compañera, más joven que ella, procedió para practicarle las maniobras de RCP y salvar al niño. Asimismo, manifestó su alegría tras enterarse que la novedad del final feliz llenó de orgullo a sus compañeros de la dependencia.

En medio de las repercusiones por el rescate del bebé, puso énfasis en que "el nene ya está en su casa con su mamá, si bien se lo había llevado el SAME para control él está en perfectas condiciones". Recordó que durante el procedimiento "la mamá estaba muy angustiada". No es para menos, porque cuando llegaron a la vivienda, situada a pocas cuadras de la seccional, "el bebé estaba con los ojos cerrados, estaba pálido".

Allegrucci sostuvo que al mismo tiempo que recibieron el alerta por radio, recibieron en el destacamento a una vecina que se acerco a dar aviso. Sin embargo, dijo que "no sabíamos bien lo que decía, de la desesperación no se entendía nada". Pero una vez que entendieron el tenor de la situación salieron "desesperadas" a ayudar. "Ella (Astrid Sosa) agarró un móvil enseguida. La emergencia decía que era un bebé que no respiraba. Fuimos a socorrer y a hacer lo que se podía", contó.

Emocionada, habló con orgullo de su compañera: "Astrid Sosa tiene 23 años y es oficial de servicio. Ella agarró el bebé, lo dio vuelta y tras averiguar qué había pasado, le practicó RCP". Y agregó: "Es súper rescatable cómo manejó la situación, ante esas situación te gana la desesperación. En principio no entendíamos nada porque no sabíamos que había pasado, el nene estaba pálido. Fue una situación muy compleja y por suerte la pudimos sobrellevar".

Una vez que Amadeo recobró su vitalidad, y con la llegada del SAME, un médico constató que estuviera bien y lo llevaron al Hospital "San Roque" de Gonnet para tareas de control. "La madre quería asegurarse que no tuviera nada grave", señaló. Tras tanta angustia y desesperación, la oficial dijo que "es muy importante que todo haya terminado bien". "Con mi compañera nos mirábamos, no podíamos creerlo que se pudo hacer todo de una manera rápida. Fue fundamental actuar rápido y mantener la calma", reflexionó.

En ese sentido, Allegrucci remarcó que tanto ella como Sosa son madres, y que se pusieron en el lugar de sufrimiento de la mamá de Amadeo. "Astrid es mamá y yo también. Estábamos nerviosas en cierto modo, porque son situaciones límites. Buscamos la forma de poder ayudar. Lo importante es destacar el valor humano de Astrid, que fue muy valiente en todo. Ambas somos madres así que nos pusimos un poco en ese rol para contener la situación. El tema del compañerismo y el hecho de trabajar en equipo también fue muy importante. Estamos muy felices a pesar de todo", expresó.

Acerca de las repercusiones en el destacamento y la algarabía del personal, contó que estamos "orgullosos por Astrid, ella que tienen 23 años, es mamá y no dudó nunca, y cobijó a ese bebé. Lo contuvo y lo zamarreó, e hizo todo o que tenía que hacer para que el nene se salvara", enfatizó.