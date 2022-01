Mujeres policías se vistieron de heroínas en La Plata: le salvaron la vida a un bebé con maniobras de RCP

ayer, a eso de las 22 , en el destacamento policial de Hernández todo asomaba como una noche de trabajo habitual, de rutina, no muy fuera de lo común. Pero de repente, un aviso de emergencia, por un bebé que se estaba ahogando en una casa ubicada a la vuelta de la dependencia, en 29 entre 509 y 510, lo cambió todo. Allí, en medio del dramático momento, la oficial subayudante Astrid Sosa (23) y la oficial subinspectora Daniela Alegrucci (35) no dudaron ni un segundo para subirse al móvil e ir en ayuda del niño y su familia.

Así lo relataron a este medio, esta mañana, los compañeros de las mujeres policías en medio de un clima de felicidad y orgullo, porque lo que era un momento sumamente dramático, con la vida del bebé en juego, terminó con final feliz, gracias a que la oficial Sosa logró reanimar al bebé con maniobras de RCP (reanimación cardio pulmonar), mientras que la oficial Alegrucci procedió con la contención de la mamá del niño que estaba pasando por una crisis de nervio agravada por un cuadro de epilepsia.

"Eran las 22 y salió la novedad por radio. Y, a su vez, vino una vecina corriendo. Estaba desesperada. Avisó que el chiquito no respiraba, y que se estaba ahogando. En ese momento Astrid Sosa agarró el móvil, fue lo primero que hizo, y Daniela Alegrucci fue con ella para brindad su ayuda. Salieron tan rápido que ni siquiera alcanzaron a llevar sus celulares", relataron compañeras de las oficiales héroes.

"Al llegar al lugar, la mamá del chiquito estaba shockeadísima. Y la vecina que estaba desesperada tampoco sabía qué hacer. El nene se estaba ahogando. En ese momento Astrid lo toma, lo da vueltas y le práctica maniobras de RCP. Siguió realizando las tareas hasta que en un momento empezó a reaccionar. Y el bebé reaccionó", contó sobre el momento en que las oficiales lograron salvarle la vida al nene de apenas unos meses de vida.

En medio de las repercusiones, aseguraron que "estamos orgullosas de nuestras compañeras". "Fue todo muy de repente y ellas salieron en seguida, ni lo duraron", señalaron. "Al llegar se encontraron con la madre del bebé completamente desesperada, y con epilepsia. Allí Daniela fue muy importante con su apoyo y la contención que brindó en todo momento", agregó.

Tras sobrellevar el momento más difícil, se presentó en la vivienda una ambulancia del SAME, que brindó asistencia al chiquito y lo trasladó a un centro médico para proseguir con chequeos médicos, se indicó. Otra Daniela que trabaja en la seccional sostuvo que "como no salieron con el celular no se pudo tomar imágenes del momento pero que, de todas formas, lo que ellas (las oficiales) hicieron nos cambió el día, es una alegría para todo el personal que trabajamos aquí en el destacamento de Hernández".