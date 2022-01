Mandan a una mujer al hospital en un brutal atraco

Moretones en todo el rostro y el miedo sellado en los ojos, más la pérdida económica, fueron la consecuencia de un salvaje asalto que motochorros perpetraron el viernes último en Barrio Norte. Las víctimas, madre e hija, todavía sienten la impotencia y el terror que les causó estar a merced de los delincuentes, quienes, según palabras de las propias víctimas, “actuaron con total impunidad”.

Una de las mujeres asaltadas, de 56 años, conversó con este diario y relató cómo fue la secuencia que comenzó el pasado viernes a las 20.30 horas en 5 entre 40 y 41.

“Caminaba con mi hija por esa cuadra cuando de repente aparecieron dos motochorros y nos apuntaron con un arma”, señaló. Las dos se miraron: no había margen para “negociar” ni intentar huir.

“Inmediatamente le dimos nuestras carteras, pero no contentos con eso, uno me dio una patada en la cara que casi me mata”. Después del terrible golpe, los delincuentes huyeron.

La damnificada “estaba sangrando tanto” que llegó “con lo justo” a su casa, dijo. Se encontraba “en un estado de shock tal, que ni me dio para hacer la denuncia”, agregó. Eso cambió al día siguiente, cuando se recuperó un poco del terrible episodio.

Entonces fue hasta la comisaría Segunda, pero “no me atendieron porque increíblemente estaban recibiendo provisiones de los familiares de los detenidos”, señaló. Un agente le dijo que “había dos personas nada más y que me debía dirigir a 12 60 y 61”.

La víctima no se podía “mantener parada” y le respondió que “si había llegado hasta ahí era para que no le pase a otra persona lo mismo”. Por otro lado, manifestó que quien me recibió no estaba capacitado para atender una situación de esa naturaleza, siendo muy poco sensible y sin empatía viéndome en las condiciones en que estaba”.

Y cerró: “Es el colmo, esa zona es sumamente peligrosa y la verdad es que no salí de mi casa desde ese día”.

“Es lamentable, pero Barrio Norte se convirtió en una zona muy peligrosa de la Ciudad”

Víctima La asaltaron junto a su hija