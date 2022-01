El desgarrador relato de Toto Kirzner sobre el pasado de su mamá Araceli

Toto Kirzner se ganó su espacio en el mundo del espectáculo por sus dotes como actor, despegándose de las figuras de sus padres, Adrián Suar y Aracaeli González. Además el joven suele brindar entrevistas en las que abre su corazón y brinda detalles de su vida personal con lujos de detalles, como cuando tiempo atrás reveló una situación de abuso a la que fue sometido de pequeño.

Ahora hizo un desgarrador testimonio acerca de cómo vivió la internación de su madre en 2019, cuando fue a un hospital para consultar sobre un dolor estomacal y terminó con una grave infección urinaria. Lo cierto es que la salud de la actriz estuvo en riesgo debido a que afectó los riñones, luego pasó a la uretra y culminó en la sangre. Es por eso que debió ser internada en terapia intensiva debido a que su cuadro empeoró, aunque luego de unos días los médicos encontraron cómo tratarla y pasó el susto.

Toto acaba de recordar ese episodio en el segmento de Telefe Noticias denominado "Herederos", y reveló el momento en que médicos se acercaron a la familia para explicar lo complejo de la situación. ·En ese sentido dijo que “no te das cuenta de la dimensión hasta que viene una persona capacitada, que estudió toda la vida, y te dice ‘no sabemos qué tiene tu mamá, pero se puede llegar a morir’”.

Luego agregó que su mamá “es de fierro porque sobrepasó esa barrera”, y se refirió al camino espiritual que la ayudó a sobrepasar el susto de esos diez días en los que la pasó muy mal. El hijo de Araceli contó que “se enganchó en el budismo y, de alguna forma, esa esperanza sirvió de algo en la cabeza de ella”.

Cabe recodar que la actriz había contado en sus redes sociales lo que le había tocado vivir. En aquella oportunidad escribió: “Gracias a mis médicos. Gracias a mis amigos y familia que estuvieron al lado mío, cuidándome. Noches de abrazos y dormir de la mano. Estas cosas no pasan porque sí. La vida me limitó, me hizo ver lo que en el fondo sentía. Pero todo lo vivido en este último año, me estaba derrapando. ¡Y fue así! ¡Y lo sentía! Como me decía mi entrenador de carreras de autos: lo más importante es saber frenar. Acelerar lo hace cualquiera. ¡Pudo ser terrible! Llegamos a tiempo. Solo gracias”.