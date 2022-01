San Carlos empató sin goles con Almagro

En un nuevo ensayo de preparación con vistas a su próxima participación en el torneo de la B Metropolitana, Villa San Carlos enfrentó ayer a Almagro, de la Primera Nacional, partido que se disputó en el predio que la AFA posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El partido entre los titulares finalizó igualado sin goles, y el Celeste salió a la cancha con esta formación: Neyder Aragón; Alejo Lloyaiy, Federico Slezack, Luciano Machín y Lucas Licht; Matías Fernández, Alexis Alegre, Gonzalo Raverta y Maximiliano Badell; Alejandro Lugones y Siro Ramírez. Luego, ingresó el arquero Lautaro Banegas en reemplazo del colombiano Neyder Aragón, una de las recientes incorporaciones.

Almagro, conducido por Walter Perazzo, lo hizo con Emiliano González (ex Estudiantes); Leonardo Ferreyra, Brian Machuca, Mauricio Guzmán y Dante Cardozo; Gonzalo Jaque, Facundo Fabello, Franco Sivetti (ex Estudiantes) y Federico Boasso (Maximiliano Rueda); Nicolás Servetto y Sebastián Cocimano (ex Gimnasia).

El delantero Pablo Miranda y el volante Ignacio Oroná no tomaron parte del ensayo, ya que se recuperan del Covid-19. Mientras que el delantero Matías Samaniego trabajó diferenciado.

En el partido entre los suplentes, San Carlos cayó por 2-1. Los goles fueron de Cabral y Russo, en contra, para el Tricolor, y descontó Juan Ignacio Saborido. El Celeste alistó a Lautaro Banegas; Luciano Parini, Mirko Marmouget, Agustín Russo, Benjamín Larribite; Juan Ignacio Saborido, Lucas Licht, Ángel Acosta, Nahuel Figueredo; Octavio Padovani y Rodrigo Cao, que llega a préstamo de Quilmes.