El Gobierno avisó a Washington que posiblemente no le pague al FMI

A horas de que se cumpla el plazo para que la Argentina le pague al Fondo Monetario Internacional (FMI) 731 millones de dólares, el Gobierno aún no decidió si afrontará el desembolso y fue más allá: ya avisó de manera formal la posibilidad de que ese pago no se efectivice.

Así lo hicieron saber desde Casa Rosada, donde la atención gira en torno casi de manera exclusiva a las negociaciones en torno de un nuevo acuerdo.

Desde el martes, el presidente Alberto Fernández está abocado prácticamente sólo al curso de las negociaciones con el organismo, para lo cual mantiene un contacto permanente con el ministro de Economía Martín Guzmán. Incluso, al titular del Palacio de Hacienda se lo vio ir en varias oportunidades a la Casa de Gobierno, seguramente a interiorizar sobre las últimas novedades al jefe de Estado.

Las tratativas que Guzmán en persona lleva adelante con el staff del FMI están marcadas por un estricto hermetismo, pero según trascendió el principal punto en el que no logran ponerse de acuerdo es en el que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal y los plazos.

Si el Gobierno finalmente decide no abonar los 731 millones de dólares que vencen mañana, es un hecho que tampoco afrontará el vencimiento del próximo lunes. Ayer ya hubo algunas voces del kirchnerismo que públicamente admitieron que no pagarle al FMI no sería tampoco un mal camino.

La estrategia sería la de utilizar ese recurso como un elemento de presión que permita acercar las partes. "Las negociaciones están abiertas", aseguraron desde el Gobierno.

Un agregado extra a todo esto es la gira oficial que la semana próxima encabezará Alberto Fernández por Rusia y China, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Moscú ante la posibilidad concreta de un ataque ruso contra Ucrania.