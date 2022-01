Día de furia en los bancos de La Plata: colas, calor, Covid al acecho y confusiones con el "pase sanitario"

Los bancos de La Plata vivieron un día de furia tras el fin de semana de Año Nuevo y el asueto del viernes 31. En el retorno a la actividad, se registraron enormes colas y, a la par, las quejas de vecinos que expusieron las arduas esperas al rayo del sol, la exposición al Covid y distintas situaciones en relación con el "pase sanitario", el documento de vacunación que comenzó a regir el 21 de diciembre en la Provincia y ayer en todo el ámbito nacional.

Una vecina que concurrió esta mañana a la sede del Banco Nación de Av. 13 entre 13 entre 34 y 35, manifestó su enojo porque no pudo ingresar a la sucursal. Según expuso, allí le rechazaron el comprobante como voluntaria de la "vacuna vegetal" elaborada por laboratorios de Canadá y China.

"Nosotros somos voluntarios de las pruebas de la 'vacuna vegetal', y no nos toman los comprobantes de los ensayos. Estamos desde las 9 de la mañana en el banco. Es una vergüenza. La semana pasada no nos quisieron atender por no tener el pase sanitario, y ahora que tenemos el comprobante de voluntarios de la vacuna canadiense tampoco nos quieren atender", expresó la mujer, quien se identificó como Tamara

Sin embargo, esta tarde, la vecina aseguró que "después de pedir hablar con gerentes y de estar un buen rato protestando pudimos hacer que nos atiendan".

Otro punto de preocupación en torno a las sucursales bancarias de la Ciudad era el acceso a la Casa Matriz del Banco Provincia, en 6 entre 46 y 47, a raíz de la vasta cantidad de personas que realizaban la cola a la espera de poder llegar hasta el sector de las cajas. En este caso, describieron, "la fila llegaba hasta la esquina de 46 y daba la vuelta en dirección a 7".

"No sé cómo estará la gente adentro del Banco, pero entre los que estamos afuera somos un montón. Muchos se juntan en la sombra que dan unos arbolitos plantados en la vereda. Hace mucho calor. Es increíble esta forma de maltratar a las personas", protestó Jorge, un cliente de la entidad.

Tras ser atendido, relató que "es una locura la espera en el banco". "No te podés quejar con nadie. Te atiende un vigilante, que es un laburante más. Qué le vas a decir. Nadie da la cara y la gente está al rayo del sol. No se enteraron que en verano hace calor, que en invierno hace frío y que hay Covid", agregó.

En cuanto a su experiencia, contó que "llegué a las 10 y me fui aproximadamente a las 11.45 pasando la mayor parte al rayo del sol ya que adentro va rápido". Y comentó además que "la mitad de los que estaban en la cola no tenía y el personal dice 'te dejo pero por ahora´".