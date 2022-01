Otra vez sopa: más indicios de una nueva crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La novela de Mauro Icardi y Wanda Nara parecía haber llegado a su fin con una melosa reconciliación matrimonial y la familia unida. Sin embargo, un nuevo capítulo podría haber comenzado, ya que hubo llamativos movimientos en las redes sociales de ambos que podrían confirmar otro momento de crisis.

Ayer, sábado, salió a la luz que el delantero de PSG dejó de seguir a su esposa en Instagram, una actitud que ya habían tomado ambos en distintos momentos del escándalo que protagonizaron el año pasado. Además cambió su foto de perfil a una en la que se lo ve junto a sus hijas con la torre Eiffel de fondo.

Del lado de la cuenta de la modelo también hubo indicios, pese a continuar como seguidora del futbolista. La empresaria reposteó una historia que luego eliminó de forma rápida. Era una foto junto a su amiga Natacha Eguía, pareja del rugbier argentino Juan Imhoff y su asistente Kenny Palacios. "Mucho dulce para nuestros corazoncitos", rezaba el mensaje que estaba abajo del postre que estaban por comer.

Más indicios

No obstante, la historia no quedó ahí. Asimismo, la blonda modelo y representante del atacante argentino subió una imagen en la que se la puede ver junto a su hija menor, tapándose ¿desconsoladamente? el rostro y en la que se puede observar que no luce el anillo en su mano izquierda.