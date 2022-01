El trabajo postpandemia: tres de cada cuatro argentinos aspira a poder alternar entre la oficina y el hogar

Harta de trasladarse todos los días en micro desde La Plata a Buenos Aires para ir a trabajar, Marina Curiel estaba a punto de renunciar a su empleo en el área de marketing de una empresa informática cuando el año pasado la primera ola de Covid paralizó al país obligando a la gran mayoría de las empresas a enviar a sus empleados cumplir funciones desde su hogar. Como cientos de miles de trabajadores, Marina conoció entonces lo que era el teletrabajo, una modalidad de la que dice que se “enamoró” y que para ella “no tiene vuelta atrás”.

“Durante esos primeros meses que estuve trabajando desde casa me esforcé especialmente en demostrarles que el hecho de que no estuviera en la oficina no significaba que fuera a trabajar menos, sino más bien al revés. Todo el tiempo que perdía viajando en micro lo dediqué a mejorar mi productividad y los resultados no pasaron inadvertidos. Fue así que cuando a fines de año empezaron a pedirnos que volviéramos a la oficina, yo les hice una contra propuesta de trabajo híbrido y me la aprobaron”, cuenta Marina, quien hoy trabaja cuatro de sus cinco jornadas semanales desde su hogar.

Como ella, una enorme cantidad de trabajadores que el año pasado experimentaron por primera vez el teletrabajo hoy se resisten a volver a la oficina en la forma tradicional sin una verdadera justificación. Pero a su vez, cada vez son más las empresas de distintos rubros que comienzan a entender los beneficios de esta modalidad.

Parte de este fenómeno aparece reflejado en un reciente estudio realizado por Microsoft Argentina y la Universidad de San Andrés, según el cual el 77% de los argentinos prefiere trabajar de manera híbrida por la mayor productividad de los equipos y, sobretodo, el aumento del bienestar y el equilibrio personal

De acuerdo con los resultados del estudio “El futuro del trabajo (híbrido): un modelo que se consolida en las empresas argentinas” -cuyo objetivo era explorar el desarrollo e impacto de las diversas modalidades híbridas de trabajo y la percepción por parte de sus empleadores y empleados e nuestro país- el 94% de los trabajadores priorizaría aquellas organizaciones que permitan trabajar de manera híbrida. Esta tendencia aparece especialmente marcada entre las personas de 18 a 34 años con trabajos en el sector de la tecnología (96%).

UN RETO PARA LAS EMPRESAS

“Estamos claramente frente a una nueva normalidad; para un grupo de trabajadores que ya experimentó el trabajo híbrido, el esquema de trabajo tradicional 100% presencial de cinco días en las oficinas ya es percibido como obsoleto”, afirma Sebastián Steizel, profesor de Comportamiento organizacional de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, co responsable de la investigación.

Esta muestra entre sus conclusiones que el trabajo híbrido es percibido como una mejora sustancial en la productividad de los equipos (60%) y el bienestar de las personas (81%). En todas las variables relevadas, los impactos positivos del trabajo híbrido son mayores que los negativos, tanto para la organización como para los colaboradores; y, en el plano individual, las personas esperan poder elegir los días en los que asistirán a la oficina.

Para Steizel, “esto va a significar un gran desafío para las organizaciones ya que se está generando una marcada preferencia por este tipo de trabajo, que se traduce en una preferencia casi absoluta por elegir organizaciones que ofrezcan esta modalidad”.

Al referirse a ese reto, Silvina Uviz D’Agostino, la directora de Recursos Humanos de Microsoft en el país, señala que “una de las características fundamentales del modelo híbrido es que no hay un formato establecido, único para todos; es propiedad de cada organización y equipo de trabajo encontrar la mejor manera posible”.

Para Uviz D’Agostino, los resultados demuestran que “la productividad y la creatividad se multiplican con colaboradores empoderados, eligiendo desde dónde trabajar”. En este sentido, afirma, “el trabajo híbrido es inevitable y debemos construir una cultura para ello” porque “el trabajo híbrido llegó para quedarse”.

OTRA FORMA DE CUMPLIR

Lejos de ser ya una modalidad casi exclusiva de quienes se desempeñan en empresas tecnológicas, el trabajo híbrido se ha vuelto en el último año una alternativa que gana terreno bajo diferentes formas en los más diversos rubros. Cada vez son más las empresas grandes y chicas que se animan a a que parte de su personal trabaje algunos días desde casa, lo que implica cambiar la forma de pensar el trabajo priorizando el cumplimiento de objetivos en lugar de las “horas silla”.

“La localización entendida antes como un espacio único al que hay que ir todos los días está cambiando. Yo lo veo positivamente. Hoy tenemos más posibilidades para brindarle al colaborador para que trabaje desde donde se siente más cómodo. Y a nosotros muchas de las cosas que pasaron en pandemia nos sirvieron como un experimento forzado para implementar políticas en la medida en que el trabajo de cada uno lo permita”, cuenta Rodolfo Zimmermann, gerente de Innovación en Recursos Humanos del Banco Galicia. Una de las empresas del sector que asumió el reto, Galicia tiene hoy un 55 por ciento de su personal habilitado para trabajar con modalidad híbrida.

“Con la pandemia, de la noche a la mañana mucha gente pasó a trabajar desde casa y se puso sobre la mesa que la productividad fue la misma o incluso mayor. No importa dónde tengo el talento, lo importante es cómo lo conecto y cómo acompaño con procesos que ayuden a dar agilidad y más flexibilidad en el balance de vida de las personas que tanto buscan hoy”, señala por su parte Melina Cao, responsable de Recursos Humanos para el Cono Sur de la empresa Unilever, otra de las que está avanzando con la modalidad.

Para Cao, como para muchos de sus colegas, está claro que el modelo híbrido no es un beneficio para los trabajadores sino una forma nueva de trabajo. “Tiene que ver con trabajar diferente. Y cuando cambias ese lente, generas otra dinámica. Implica que se generen nuevos códigos y formas de interactuar, pero también estar dispuesto al prueba y error; y sin miedo, en caso de que alguna experiencia no funcione, a volver toda para atrás”.