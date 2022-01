Roban, golpean y les disparan a periodistas que cubrían cómo continuaban los hisopados en Lanús

Dos periodistas que cubrían en Lanús las nuevas disposiciones sanitarias relacionadas con los hisopados fueron violentamente asaltados por tres delincuentes, que además de golpearlos y robarles parte del equipo de trabajo, efectuaron un disparo que por fortuna no los impactó.

Se trata de un equipo de El Diario Sur, quienes habían arribado a un centro sanitario ubicado en la localidad de Monte Chingolo para mostrar cómo se desarrollaba la actividad a partir de las nuevas indicaciones determinadas por el Gobierno.

Eran cerca de las 16hs. cuando tres delincuentes, uno de ellos armado, irrumpieron y de manera violenta les pidieron que les entregaran los equipos con los que estaban trabajando.

Además del material, también les sustrajeron otros elementos de valor y le pegaron a uno de los trabajadores, una joven de 21 años.

No conformes con lo hecho, mientras escapaban uno de los delincuentes efectuó un disparo con un arma de fuego que por fortuna no hirió a ninguna de las víctimas, que de inmediato formularon la denuncia aunque pidieron que no trascendieran sus nombres.