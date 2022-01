Por una Liga Amateur sin intervenciones políticas

LAS INSTITUCIONES ABAJO FIRMANTES, CLUBES AFILIADOS A LA LIGA AMATEUR PLATENSE DE FÚTBOL, ANTE ATAQUES MEDIÁTICOS HACIA LA LIGA Y SUS AUTORIDADES POR PARTE DE UN REDUCIDO GRUPO DE PERSONAS QUE DICEN REPRESENTAR A ALGUNOS CLUBES, Y QUE SE PRETENDEN HACER LLAMAR OSTENTOSAMENTE “LA LIGA DE LOS CLUBES”, NOS VEMOS OBLIGADOS A ILUSTRAR A LA OPINIÓN PÚBLICA: CON FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2021 SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA ESTATUTARIA, EN LA QUE SE DESARROLLARON LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES. SE PRESENTARON DOS LISTAS,

UNA ENCABEZADA POR EDUARDO CASTAGNANI Y LA OTRA POR DANIEL ARTECA. ASISTIÓ UN VEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, DOS ESCRIBANOS, TODAS LAS AUTORIDADES LIGUISTAS Y DE LOS CLUBES, Y SE ENCUENTRA VIDEO GRABADA, HABIENDO SIDO TRANSMITIDA EN VIVO, TODO LO QUE DEMUESTRA SU TRANSPARENCIA.

LA ASAMBLEA SE CELEBRÓ CON LA PARTICIPACIÓN UNÁNIME DE TODOS LOS CLUBES CON DERECHO A VOTO, CADA UNO CON SUS RESPECTIVOS DELEGADOS, CUYAS CREDENCIALES FUERON APROBADAS POR LA PROPIA ASAMBLEA, TAL COMO MANDA EL ESTATUTO.

EL GRUPO DE ARTECA, EN PRIMERA INSTANCIA INTENTÓ EVITAR QUE DOS CLUBES PRESENTEN SUS DELEGADOS Y VOTEN, AÚN SABIENDO DE SU LEGITIMIDAD, SOLAMENTE POR CONOCER QUE NO VOTARÍAN EN SU FAVOR, BUSCANDO DEFECTOS EN SUS PAPELES EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DONDE SE DESEMPEÑA.

DANIEL ARTECA FUE SECRETARIO DE LA LIGA, ENCARGADO DE MANTENER LA DOCUMENTACIÓN DE LA LIGA Y SUS CLUBES EN PERSONAS JURÍDICAS ACTUALIZADA, Y LEJOS DE CUMPLIR CON SU FUNCIÓN, INTENTÓ VALERSE DE SUPUESTAS FALENCIAS PROVOCADAS POR ÉL MISMO, PARA SACAR PROPIO PROVECHO, TODO LO QUE RESULTA BOCHORNOSO.

LO CIERTO ES QUE LA PRIMERA ATRIBUCIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBAR A LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES (ART. 28º INC. A DEL ESTATUTO), Y FUERON TODOS ELLOS APROBADOS CON UNA VOTACIÓN DE 21 A 13 y 2 ABSTENCIONES, LO QUE RESULTA INOBJETABLE.

UNA VEZ APROBADOS LOS DELEGADOS LA ASAMBLEA SESIONÓ CON ABSOLUTA NORMALIDAD Y EN ELECCIÓN SECRETA Y CON TODAS LAS FORMALIDADES DE LEY DIO LA VICTORIA A LA LISTA DE EDUARDO CASTAGNANI.

EL GRUPO PERDIDOSO DE ARTECA NO ACEPTÓ SU DERROTA E INSISTIÓ E INSISTE EN CUESTIONAR A DELEGADOS DE DOS CLUBES, QUE FUERON APROBADOS POR NUESTRA AUTORIDAD MÁXIMA, DESCONOCIENDO A LA ASAMBLEA SOBERANA DE LOS CLUBES.

NO LOGRANDO ECO ENTRE LOS CLUBES DE LA LIGA, Y SUS ÓRGANOS INTERNOS, SIN ACEPTAR LA DERROTA, ESTE GRUPO DE PERSONAS HA DENUNCIADO A LA LIGA POR FUERA DE SUS INSTITUCIONES, DESCONOCIENDO NO SOLAMENTE SU ASAMBLEA SOBERANA, SINO AL COMITÉ EJECUTIVO, INTEGRADO POR LOS PRESIDENTES DE LOS CLUBES, Y SE EMPEÑA EN DESPRESTIGIAR A LA LIGA EN LOS MEDIOS PERIODÍSTICOS INVENTANDO MALESTAR, IRREGULARIDADES INEXISTENTES, ETC.

CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION QUISO REGULARIZAR LAS ANOMALÍAS QUE HABÍA REALIZADO NUESTRO EX SECRETARIO Y AHORA ES “FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA- DONDE PERTENECE LA DPPJ”.

LOS CLUBES AQUÍ FIRMANTES REPUDIAMOS QUE EL GRUPO DE ARTECA DESCONOZCA A LAS AUTORIDADES DE LA LIGA, QUE LA DENUNCIE, Y QUE CONCURRA A ORGANISMOS EXTERNOS A LA LIGA PARA FORZAR CUESTIONES INTERNAS, TODO LO QUE RESULTA DESCALIFICADOR Y CONSTITUYE GRAVES FALTAS AL ESTATUTO Y SUS REGLAMENTOS.

RESULTA BOCHORNOSO QUE ESTAS PERSONAS ACTÚEN EN NOMBRE DE CLUBES SIN SER SUS REPRESENTANTES Y SIN SU AUTORIZACIÓN O CONOCIMIENTO Y QUE NO ESTÁN DE ACUERDO CON SUS SOLICITADAS Y SUS DENUNCIAS.

EN ESTOS 3 MESES DESARROLLAMOS, NUESTROS TORNEOS SE JUGARON EN FORMA NORMAL Y EXITOSA, SIENDO GANADORES LA MAYORÍA DE LOS CLUBES QUE CITARON DICHA SIENDO PERJUDICADO (¿COMO ES ESO?). ALUMNI – CAMPEÓN APERTURA, ESTRELLA DE BERISSO SUB-CAMPEÓN, CRIBA CAMPEÓN DEL CLAUSURA, SAN LORENZO SUB-CAMPEÓN, ALUMNI Y ESTRELLA A PESAR DE LA REBELDÍA SE LO DEJO JUGAR EL TORNEO FEDERAL COMO DEBE SER.

POR ELLO INSTAMOS A ESTE REDUCIDO GRUPO A QUE CESE EN SUS ATAQUES A LA LIGA, YA QUE NO PODRÁ DESPRESTIGIARLA. E INVITAMOS A TRABAJAR EN CONJUNTO PARA CONTINUAR CON ESTE PROCESO EXITOSO COMENZADO DESDE HACE MAS DE 10 AÑOS QUE VIENE CRECIENDO PERMANENTEMENTE Y CON GENTE RENOVADA.

LOS 20 CLUBES ACTIVOS, Y 12 CLUBES ADHERENTES ABAJO FIRMANTES Y 2 CLUBES QUE NOS PIDIERON NO NOMBRARLOS PARA QUE NO LOS PERJUDIQUEN, FORMAMOS PARTE CON ORGULLO DE LA LIGA AMATEUR PLATENSE DE FÚTBOL, INSTITUCIÓN CENTENARIA, DONDE SE CUMPLE CON LOS REGLAMENTOS, SE RESPETA A TODOS LOS CLUBES, SE CUENTA CON CASI 30.000 MIL JUGADORES Y SE TRABAJA CON TODA NORMALIDAD EN PRO DE LA SOCIEDAD.

SEÑOR GOBERNADOR QUEREMOS QUE ACTÚE SOBRE ESTOS ACTOS IMPUNES Y QUEREMOS UNA LIGA TRASPARENTE COMO HA SIDO HASTA AHORA Y SIN INTERVENCIONES CON OBJETIVOS POLÍTICOS.

COMUNIDAD RURAL, EVERTON, UNIDOS DE OLMOS, CENTRO FOMENTO RINGUELET, SAN LORENZO DE VILLA CASTELL, CURUZU CUATIA, LAS MALVINAS, PORTEÑO, CRIBA, CENTRO FOMENTO LOS HORNOS, PEÑAROL INFANTIL, ARGENTINO JUVENIL CLUB, TALLERES PROVINCIAL, POLIDEPORTIVO GONNET, VILLA MONTORO, CIRCULO CULTURAL TOLOSANO. VILLA LENCI, SAN MARTIN DE LOS HORNOS, ROMERENSE, SAN JUAN BAUTISTA, UNIDOS DEL DIQUE, UNIVERSITARIO DE BERISSO, ABASTENSE ARGENTINO, 152 OESTE, 5 DE MAYO, LOS DRAGONES, ATENEO POPULAR. FRIENDS, LICEO NACIONAL, BANCO PROVINCIA, CLUB DE FÚTBOL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.