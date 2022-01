Sex and the City: Chris Noth fuera de las grabaciones por las acusaciones de abuso sexual

A Chris Noth se le cierran las puertas del espectáculo internacional tras las acusaciones firmes sobre abuso sexual. La secuela de “Sex and the City”, donde interpretó a Mr. Big, “And Just Like That” ya no contará con este personaje para la segunda parte.

“And Just Like That” llegó hace pocos días a la pantalla chica y causó un gran furor en las redes sociales. Con el recuerdo de la mítica serie estadounidense que supo cosechar un éxito en los 90’, las protagonistas fueron ovacionadas por el público.

Sin embargo, la felicidad duró poco. Luego del estreno, denuncias de abuso sexual contra Chris Noth llegaron a los medios de comunicación y las protagonistas se solidarizaron con las mujeres denunciantes. asegurando que ellas son la prioridad.

Así es que la productora HBO Max decidió prescindir de los servicios del intérprete de Mr. Big. Sin explicaciones oficiales, solo se limitaron a argumentar que su presencia no haría falta en la última parte de la famosa secuela.

Además, el actor acusado se quedó sin contrato con la marca deportiva “Pelotón”, quien dejó en claro su apoyo a las víctimas. Poco después, la emisora CBS lo dejó fuera de “The Equalizer”.

Denuncias

Tal y como informó el diario The Hollywood Reporter, una mujer que quiso preservar su identidad se acercó a sus oficinas para contar lo que había vivido en 2004 en Los Ángeles. Lo mismo ocurrió con otra mujer hace siete años en Nueva York.

Otra denuncia se sumó después de conocerse esta noticia. La víctima comentó que habría sufrido abuso sexual de parte del actor cuando ella tenía 18 años y trabajaba en el restaurante “Da Marino”, en Manhattan, Nueva York.

Según explicó, un día cuando se disponía a terminar la jornada laboral, el actor la encerró en el cuarto donde los empleados guardan sus objetos personales y la atacó. Una de sus ex parejas, Beverly Jhonson, con quien estuvo cinco años, denunció en la policía que él la amenazó de muerte y le lastimó las costillas a golpes, dejándola casi sin respirar.