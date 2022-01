“Es una lucha desigual”, el hartazgo ante una nueva entradera en Gonnet

Con hechos cada vez más violentos y frecuentes, la Zona Norte nuevamente pasó a encabezar el ranking de los sectores más inseguros de La Plata. En ese marco, se podían palpar ayer las sensaciones de hartazgo e indignación entre los vecinos, que no logran encontrarle explicación al ensañamiento que los ladrones tienen con el sector.

Ya sea en moto, en auto, en bicicleta o hasta a pie, los delincuentes asedian una buena parte de la Ciudad en busca de comerciantes y vecinos aunque, sí la oportunidad se presenta, no descartan otras variantes delictivas como algún arrebato, hurto de algún rodado o el robos de cables de tendidos aéreos de luz, teléfono e internet, luminarias públicas y hasta alambrados perimetrales.

Quienes residen en comunas como City Bell, Ringuelet, Gonnet y Villa Elisa aseguran que, pese a las medidas que toman, es “alto el nivel de efectividad” que tienen los ladrones a la hora de llevar adelante los robos.

“A esta mujer casi le entran a robar. Debe haber estado de suerte. Se ve que se abatataron, que no se entendieron entre ellos. Acá fallaron pero en este momento debe haber otras diez personas a las que les están robando. Está terrible la mano. No hay con qué darles. Ponemos cámaras, alarmas y tenemos grupos de WhatsApp pero no hay caso. Se mandan igual. No le tienen miedo a nada. Si quedan filmados, no les importa”, explicó un vecino de 495 y 23, en Gonnet, en donde ayer una familia sufrió una entradera que dejó conmocionado al barrio.

Empleando la modalidad entradera y, bajo amenazas, un sujeto armado ingresó en la casa de una mujer a plena luz del día.

La víctima, que se encontraba retornando a su domicilio, alcanzó a advertir que un hombre se le acercaba con intenciones de robo, por lo que ingresó en su domicilio lo más rápido que pudo para ponerse a resguardo. Pero, pese a su veloz reacción, el ladrón la apuntó con el arma que llevaba y la obligó a abrir la puerta.

Así se desprende de las imágenes captadas por la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda.

En el clip se puede apreciar que si bien el individuo logró su primer cometido, el de ingresar a la propiedad, hubo algo que lo hizo retroceder y sólo permaneció en el lugar unos pocos segundos.

De acuerdo a los datos que pudo obtener este diario, el acusado habría actuado junto a un cómplice que se sospecha que hizo de campana y que lo estuvo esperando en una moto en la que luego escaparon.

En este marco, otro frentista del sector no dudó en evaluar que pese a los esfuerzos que se realizan creando grupos vecinales para encarar de manera conjunta el reclamo por más seguridad, “la lucha continúa siendo desigual”.

El pasado 27 de diciembre, a diez cuadras de este episodio, tuvo lugar una situación similar. En 24 entre 505 y 505 bis, un matrimonio vivió horas de desesperación cuando fue abordado por cuatro delincuentes que no llegaron a robarle por la acción de los vecinos. En tanto, a una cuadra de allí, a principios de noviembre, le robaron un conocido juez de nuestra Ciudad.

Es por ello que los vecinos coinciden en que la Zona Norte se ha convertido en “el blanco predilecto de los delincuentes”.

Uno de ellos es Héctor Tassino. El referente de la lucha contra la inseguridad en la Zona Norte afirmó anoche en diálogo con EL DIA que los ladrones “han vuelto a adueñarse” de las calles con robos de todo tipo.

“Se puede decir que recrudeció la inseguridad. Quizás tenga que ver con el Operativo Sol. Lo concreto es que a la policía no se la ve pasar por la zona”, apuntó.

En este sentido explicó que “si bien el reclamo vecinal siempre está vigente a raíz del Covid es muy complicado convocar a una movilización”.