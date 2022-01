Covid: esperan el paso a endemia tras Ómicron

En un contexto de aumento de la circulación de la variante Ómicron en la Argentina, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, analizó el estado actual de la pandemia de Covid en el país. No quiso pronosticar una fecha posible de finalización de la crisis sanitaria, pero evaluó con optimismo la evolución de las curvas de infectados a nivel mundial. Sin embargo, alertó sobre la eventual aparición de nuevas cepas.

En declaraciones radiales, la funcionaria fue consultada sobre la hipótesis que afirma que Ómicron marcaría el fin de la pandemia, a partir de presentar síntomas más leves pero mayor contagiosidad. “Esperamos que se cumpla y pase a ser una endemia, pero nunca he hecho predicciones”, sostuvo aunque dio un antecedente: “Lo que se observa en Sudáfrica es que los casos bajaron en 6 semanas y en Córdoba estamos viendo que está disminuyendo la velocidad de aumento. Si esto empieza a pasar en cada provincia, va a ser una señal interesante”.

Sin restricciones

Por otro lado, aseguró que la vacunación aumentó ante la suba de contagios de coronavirus que se registró en las últimas semanas y reiteró que no se tomarán medidas restrictivas a nivel nacional porque esa decisión “dependerá de la situación epidemiológica que se verifique en cada distrito”.

“En los países con un plan avanzado de vacunación, como Argentina, se logró que no haya un crecimiento en hospitalizaciones y muertes. La tensión solo está en el sistema de detección, en los testeos. Por eso, es muy importante sostener los cuidados y vacunarse”, remarcó Vizzotti.

En ese sentido, precisó: “Con el aumento de contagios y ante el riesgo, la gente se está vacunando más y eso es importante. Muchos no se inocularon o no completaron el esquema porque pensaron que no había riesgo. Eso es otra cuestión, pero la vacuna está disponible”.

También hizo hincapié en la inoculación de las personas que estén de vacaciones en otra provincia, al señalar que “existe una estrategia y un consenso en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) de que se pueda vacunar a personas que estén de vacaciones en otra jurisdicción”.

Con respecto a la situación epidemiológica en el país, recordó: “Siempre dijimos que la pandemia no había terminado y advertimos que, ante el aumento de la circulación de las personas, aunque estemos con una tasa de vacunación muy alta, podrían aumentar los contagios porque la cepa Ómicron es muy transmisible”.