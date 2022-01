Sangriento femicidio en San Andrés de Giles

Durante la primera semana del año se registraron al menos cuatro femicidios y un travesticidio en todo el país, según fuentes oficiales. Los crímenes tuvieron lugar en las provincias de Buenos Aires, Corrientes y San Juan. Y ayer, en la localidad de San Andrés de Giles, una joven de 32 años fue apuñalada en el cuello en la puerta de su casa.

Por el hecho fue aprehendido su ex pareja, identificada como Jorge Luis, de 42 años, quien según voceros de la causa intentó escapar de la escena.

“TODOS TE LLORAMOS”

Fuentes judiciales informaron que el asesinato ocurrió por la mañana del sábado, en la calle Rawson entre calles 51 y 53 del mencionado distrito bonaerense, ubicado a unos 161 kilómetros de La Plata.

En un inmueble de esa cuadra vivía la víctima, identificada como Cintia Romina Cerrudo. Hasta allí se acercó personal de la comisaría local, a raíz de un llamado por un hecho de violencia de género. El denunciante, con tono desesperado, anunció que un hombre años estaba atacando a una mujer en la vía pública.

Al llegar a la escena señalada, los efectivos policiales se encontraron con una imagen terrible. El cuerpo inmóvil de Cerrudo se encontraba sobre un extenso charco de sangre.

Cuando se acercaron a comprobar sus signos vitales, determinaron que ya estaba sin vida. Y además notaron que tenía varias y profundas heridas de arma blanca en la zona del cuello. Sin perder tiempo, atraparon al acusado que, al verse cercado por los agentes, intentó fugar a la carrera.

Conforme precisaron las pesquisas, los investigadores determinaron que no existía una restricción de acercamiento para el aprehendido.

Por otro lado, los detectives mantuvieron una serie de entrevistas con testigos que pudieran haber visto el asesinato. Particularmente, a quien dio aviso a las autoridades del ataque.

En tanto, personal de Policía Científica llevó a cabo las pericias correspondientes en la escena del crimen, y se esperan los resultados de la autopsia.

El hecho es investigado por personal de la Ayudantía Fiscal de San Andrés de Giles y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Mercedes, que dispuso que en las próximas horas se haga la autopsia.

“No pensó en los hijos que tenían en común hdrmp... hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido”, publicó una familiar en Facebook.