Trágico asalto en Tolosa: una víctima perdió el embarazo

Apenas cinco minutos duró el asalto del que fueron víctimas tres mujeres y un hombre el viernes pasado en un centro de estética de Tolosa. Sin embargo, esos pocos segundos de tensión y miedo bastaron para que a una de las víctimas, que cursaba un embarazo de tres semanas y media, tuviera una pérdida que le provocó la pérdida del mismo.

En medio de esa trágica escena se entrecruzan una serie de circunstancias que ameritan un llamado de atención a las autoridades. En principio, la libertad que tienen los delincuentes para actuar a cualquier hora del día y escapar a pie sin mayores inconvenientes. También la impunidad de sus actos, ya que en este caso particular (como en muchos otros) actuaron a cara descubierta.

Por otro lado, la inseguridad que se vive en la Zona Norte en general, con robos de todas las modalidades posibles. En la madrugada de ayer, en Ringuelet, una mujer de 96 años sufrió un nuevo episodio delictivo en su casa. (ver página 26)

En tanto, la dueña del local reclamó por la “falta de juicio” de los efectivos policiales que acudieron a la escena. “Nos tomaron los datos por dos horas y nadie hizo nada, la chica se desangraba y la terminó llevando mi papá al hospital”, le contó Brigitte (28) a este diario.

Las cámaras de seguridad de un vecino filmaron parte de la secuencia. Esas imágenes se sumarían a las tomadas por los dispositivos del COM, y su análisis será fundamental para conseguir identificar a los autores del hecho.

Ayer por la tarde, EL DIA intentó comunicarse con Marina, acaso la más afectada por el incidente. La joven se disculpó por no estar en condiciones de dar declaraciones.

“QUEDÉ CON EL SUSTO”

“Brooke Nails” funciona hace dos años en la cuadra de 13 entre 528 y 528. A pesar de la inseguridad que atraviesa a Tolosa desde hace años, el del viernes fue el primer robo que los tuvo como protagonistas involuntarios.

Según relató Brigitte, en el comercio estaban ella, Marina y una cliente. Al mediodía llegó el sodero para despachar el agua y cuándo estaba por subirse de nuevo al camión, entraron dos desconocidos por la puerta principal.

Ambos iban armados y no fue necesario que dijeran mucho para que los presentes entendieran de qué se trataba esa visita. “Me llamó la atención que estuvieran a cara descubierta, aunque uno de ellos me arrancó el barbijo de la cara y se lo puso él”, remarcó la propietaria.

Seguidamente, “nos dijo que no lo miráramos” y después los llevaron a los empujones hasta una habitación del fondo. Allí los obligaron a tirarse boca abajo en el piso.

Querían “el oro” y hablaban de una presunta “caja de seguridad”, dos cosas que no había en el local. “Al sodero le dieron un culatazo cuando levantó la cabeza para entregarles el dinero. Le sacaron la recaudación y el celular, lo mismo que a nosotras; y a mí me revisaron la cartera”, contó Brigitte.

A ella le sustrajeron unos 10 mil pesos. Pasaron cinco minutos y, satisfechos con lo obtenido, los malvivientes escaparon. Una frentista los vio escapar por 525 y 15, donde se perdieron de vista.

Mientras tanto, Marina comenzó a sangrar y en ese instante les comunicó que estaba embarazada. “Pasó una situación tremenda, porque no sabíamos nada y tuvo una pérdida por el miedo que pasó. La ambulancia nunca llegó y la tuvo que llevar mi papá al hospital San Roque. Un desastre total”, se quejó la damnificada.

Por otra parte, sostuvo que “cuando subí la historia a las redes, las clientes que viven en el barrio empezaron a contarme de todos los robos que sufrieron. Antes había policías dando vueltas, ahora nada”.

Y cerró: “Fue una situación desagradable, que no se la deseo a nadie. La inseguridad está peligrosa, yo quedé con el susto y no sé si no voy a cerrar”.