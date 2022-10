“Quiero demostrar que estoy listo para jugar en Gimnasia”

El grito más deseado para Alexis Domínguez llegó en el momento menos esperado. Con pocas chances de mostrarse al sufrir una grave lesión en el primer partido de Néstor Gorosito como entrenador, el regreso se le hizo cuesta arriba y las chances fueron más bien escasas. Apenas, un puñado de minutos en el final de los encuentros con Colón y Lanús. Por eso, la boca llena de gol el jueves en Barracas le sirvió al Lobo para cortar la sangría pero más le sirvió al “Pampa” para pelear por un lugar y alimentar sus ilusiones de continuidad en el Lobo el año próximo.

Por eso, cuando la pelota entró despacito en el arco vacío, muchas sensaciones se le cruzaron al “Pampa” de General Acha: “Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue mi familia, mi novia, todos los que están en el día a día y la estaban pasando mal porque cuando uno no juega se pone mal”.

Alexis Domínguez llegó al Lobo de la mano de la dupla Martini-Messera. Tuvo sus posibilidades, impresionó de movida como un delantero potente con oficio de ascenso al que había que pulir, pero el infortunio se cruzó en su camino en Mendoza. Con la goleada en contra consumada, la última jugada del juego lo dejó dolorido y el diagnóstico fue el que un futbolista jamás quiere escuchas: ruptura de ligamento cruzado.

“La verdad es que estaba pasando por momentos muy duros después de la lesión, pero seguí trabajando a full. Sabía que el equipo estaba muy bien y que en cualquier momento me iba a tocar y tenía que estar preparado”, señaló Domínguez.

Obviamente, el camino del regreso no fue fácil. Tuvo la compañía de Nicolás Contín y Maximiliano Coronel, que atravesaron lesiones similares. “Fueron muchos meses complicados de recuperación pero se hizo más llevadero porque éramos tres, nos fuimos ayudando mutuamente y junto al cuerpo médico hicimos una gran recuperación que hace que hoy podamos estar nuevamente en las canchas disfrutando”, expresó.

El pampeano se mostró “muy feliz” por convertir su primer gol en Gimnasia. “Es algo que venía buscando desde hace mucho tiempo. Se me dio y espero seguir así”, expresó en medio de la alegría por su gol.

El “Guapo” como rival le trajo suerte, ya que con la camiseta blanca y negra de Estudiantes de Caseros le había convertido a Barracas. “en la B Nacional le había marcado, así que es un rival que me sienta bien” expresó el punta. Más de un año después de la lesión se mostró “muy feliz” aunque “lo estaría más si se hubiera dado la victoria”. ”

“Yo estaba trabajando bien, tranquilo, porque sabía que en cualquier momento me iba a tocar e iba a dar lo mejor”, señaló. “Cuando a uno no le toca jugar tiene que seguir trabajando al máximo. Y más, para demostrarle al técnico que uno quiere estar” explicó. Como a todo goleador, le tocó contar su gol una y otra vez. “Piqué entre los centrales y Pitín metió una bocha bárbara. Yo al arquero lo conocía y sabía que jugaba bastante adelantado; cuando levanté la cabeza ví que lo tenía encima, la pude puntear justito y definí con el arco libre”

Su gol no alcanzó para ganar, por eso la pelea por el título asoma como más lejana. Sin embargo, Alexis Domínguez no se baja de la pelea. “Hay que seguir trabajando y tratar de ganar en casa contra Boca, que va a ser un partido durísimo. Seguimos ahí, expectantes, y vamos a seguir luchando hasta el final”, sostuvo el delantero. “Tenemos que ganar los cinco partidos que nos quedan porque los de arriba van a perder puntos. Ojalá que se nos den los resultados ajenos a favor nuestro”, agregó.

Aunque Boca es el próximo rival, para Domínguez Gimnasia tiene “que pensar más en lo que propio, tratar de ganar los partidos que quedan y al final del campeonato ver para que estuvimos”.

A fin de año vence el préstamo de Alexis Domínguez con Gimnasia. Y, en esas condiciones, jugar poco nunca es buena noticia. “Es un alivio muy grande para mi e importante para lo que se viene” expresó acerca de la importancia de su gol. Con realismo, contó que como no venía jugando “veía lejos poder seguir en Gimnasia. Se me dio la posibilidad y traté de aprovecharla al máximo”, dijo.

El “Pampa” contó sus sensaciones cuando su realidad era oscura, contrapuesta a sus deseos e ilusiones de triunfar en el fútbol grande. “Parecía que eran todas desgracias en Gimnasia, porque apenas llegué al mes me rompí los ligamentos, me habían anulado mal un gol. Parecía que no era Gimnasia para mí. Uno sigue luchando, es un club muy lindo. Me gustaría continuar, le tomé mucho cariño al club y no pude jugar mucho, espero poder tener la continuidad que necesito en estas cinco fechas y ayudar al equipo. Quiero demostrar que estoy preparado para jugar en Gimnasia”, finalizó.

