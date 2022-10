Despedida con derrota de Las Panteras

El seleccionado argentino femenino de vóley cerró su participación en el Mundial de Polonia y Países Bajos con la derrota 3-1 ante Puerto Rico, en la ciudad de Rotterdam.

Las Panteras, más allá de la caída, lograron el objetivo de avanzar por primera vez a una segunda etapa del Mundial, sobre seis participaciones, y concretaron un hecho histórico culminaron en el 16to .puesto.

Argentina cayó con parciales de 25-20, 15-25, 20-25 y 23-25. Puerto Rico fue superior en ataque, defensa y bloqueo (obtuvo 21 puntos contra 6 de su rival), mientras que el seleccionado nacional sufrió algunos altibajos en el juego que no le permitieron mantener el buen inicio de partido.

Los cuartos de final del Campeonato Mundial quedaron definidos con los siguientes cruces: Italia vs China, Brasil vs Japón, Serbia vs Polonia y Estados Unidos vs Turquía. Estos partidos se jugarán a partir de mañana.

Las semifinales están programadas para el miércoles y jueves; mientras que la final tendrá fecha el sábado venidero