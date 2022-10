“Hay gente muy mala, ojalá que todo termine bien porque no le hice daño a nadie”

En 20 días, el uruguayo Brahian Alemán pasó de la ovación contra Independiente a los silbidos frente a Arsenal.Su reacción desató una situación chocante, hasta violenta, especialmente desde las redes sociales. Alemán no ocultó su malestar. “Se meten con la gente que querés, se meten en lo personal, putean a gente que capaz ya no está con vos. Esas cosas duelen, porque vos contestas o haces un gesto ya sos un hijo de puta. Y están 80, 90 minutos puteándote. Y vos los miras y sos un hijo de puta porque los miraste. Es complicado, la gente no entiende. Y después están también todos los mensajes, es tremendo porque uno siempre da todo por la camiseta y la verdad es que te terminás cansando”, sostuvo el capitán mens sana.

¿No pensás que es más la gente que te quiere que la que no? “La verdad que no sé, llegaron muchos mensajes con mucha maldad. Hay gente muy mala. Ojalá que todo termine bien, porque la verdad es que yo no le hice daño a nadie”.

Por otra parte, Alemán también se refirió a la unión del grupo. “Nosotros demostramos estar unidos siempre, después los que dicen que estamos mal o estamos peleados son ustedes los periodistas. Nosotros adentro de la cancha demostramos estar juntos, en los entrenamientos siempre estamos bien”, manifestó. Su pelea con Guillermo Enrique fue visible. Y que esas diferencias se arreglan puertas adentro del vestuario, también.

Con contrato hasta diciembre del año próximo, la gran pregunta es: ¿habrá Alemán en el Lobo 2023?