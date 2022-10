Mauro Boselli: “Este es el equipo que se tiene que ver”

Tras la victoria ante Lanús, quien brindó una conferencia de prensa fue Mauro Boselli, y en este caso no lo hizo Pablo Quatrocchi, hoy encargado del equipo. Y el futbolista no dudó en resaltar la importancia de la victoria. “Era necesario el triunfo, nos planteamos ganar por las cosas que nos estamos jugando. Creo que lo hicimos de gran manera”, comenzó diciendo el goleador, que enseguida agregó, “el partido de River había que dejarlo atrás y creo que cambiamos el chip. Este tiene que ser Estudiantes, como jugamos hoy (por ayer), el que se tiene que ver. Hay que tener en cuenta la forma en la que se dieron los goles, son cosas que trabajamos entre semana y hoy salieron”.

En ese sentido, también afirmó, “fuimos irregulares en los últimos meses. Ahora no queremos quedarnos con estos tres puntos sino ir a buscar otra victoria a Huracán. No hay tiempo para mirar hacia atrás, tenemos que pensar en lo que viene y Huracán es un rival fuerte. Vamos a tener que hacer un gran partido para ganarles. Tenemos que pensar en ese partido, que va a ser una de las tres finales que tenemos para jugar una copa internacional”.

El atacante estudiantil junto a sus compañeros saben que en estos días se juegan demasiado. “Quedan dos semanas y nos jugamos todo el año que viene. Queremos estar el año que viene disputando alguno de los dos torneos internacionales. Sabemos que no es lo mismo para Estudiantes jugar una copa o no, no solo desde el plano deportivo sino desde lo económico. Queremos el año que viene jugar alguno de los dos torneos”, deslizó.

“Para nosotros sería objetivo cumplido, este año nos catapulta a tener un año con copa internacional el que viene. Tendremos que hacer un gran trabajo para conseguirlo”, sentenció.

LA MUERTE DE “LOLO”

En un momento de la conferencia, Boselli también habló de lo sucedido en el Bosque donde murió el hincha de Gimnasia, César Regueiro. Sobre esto opinó: “Lo que pasó el otro día es lamentable. Es algo que no tiene que quedar como si no hubiera pasado nada. La cancha es para disfrutar, ver a su equipo. Nadie va a la cancha para poner en riesgo su vida, no puede correr peligro la vida de una persona que va a disfrutar un espectáculo”, comentó, y terminó añadiendo, “también hay que analizar bien quién tiene la responsabilidad de lo que pasó. No se puede poner en riesgo la vida de alguien que viene a ver un espectáculo”.