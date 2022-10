Putin enloquecido: feroz ataque a civiles en Ucrania

KIEV, UCRANIA

El gobierno ruso tomó represalias ayer por un ataque ucraniano ocurrido el fin de semana contra un puente clave en Crimea, y lanzó su ofensiva más grande contra Ucrania en meses, un aluvión letal de misiles y drones contra varias ciudades que destruyó objetivos civiles, dejó a la población sin electricidad ni agua potable, destrozó edificios y mató al menos a 14 personas.

El Servicio de Emergencia de Ucrania informó que alrededor de 100 personas resultaron heridas en los ataques registrados en hora pico de la mañana que Rusia lanzó desde aire, mar y tierra contra al menos 14 regiones, desde Leópolis en el oeste hasta Járkov en el este. Muchos de los ataques ocurrieron lejos de los frentes de guerra.

Si bien Rusia aseguró que los misiles tenían como blanco instalaciones militares y energéticas, algunos impactaron áreas civiles cuando la gente se dirigía al trabajo o la escuela. Uno dio en un parque de juegos en el centro de Kiev y otro en una universidad.

