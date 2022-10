“La elección se encamina hacia el triunfo de Juntos”

Joaquín De la Torre y Juan Pablo Allan comparten el bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio. No es la única coincidencia: militan para la candidatura presidencial de Patricia Bullrich en la interna del PRO contra Horacio Rodríguez Larreta. Durante una entrevista en la redacción de EL DIA, afirmaron que la elección que viene “se encamina hacia un triunfo” de la coalición opositora y advirtieron sobre la crítica situación social que se vive en los sectores más postergados de la Provincia.

“Lo que hay que hacer es no cometer torpezas políticas, trabajar hacia adelante y seguir fortaleciendo Juntos. Trabajar sobre qué vamos a hacer, cómo y cuando lo vamos a hacer. Elegir los candidatos viene después. Necesitamos un pacto de sangre en el sentido de que al que le toque ganar, el resto lo vamos a acompañar porque no podemos cometer los errores del kirchnerismo con las peleas internas que se ven en el Gobierno”, dijo De la Torre.

El ex intendente de San Miguel, que aspira a ser gobernador, compartió ayer una actividad en La Plata junto a varios dirigentes y visitó instituciones locales.

Respecto de un posible acuerdo con Javier Milei, De la Torre dijo que “cuando sucedió aquel comunicado de rechazo me expresé. Decirle que no a una persona que no pidió el sí, es una torpeza política enorme. Hoy la elección va encaminada hacia un gran triunfo de Juntos, pero si pasara algún tipo de complicación y necesitáramos los votos de Milei al final del camino, ¿para qué le vamos a decir que no hoy? Hace varios años muchos decían ´Macri es mi límite´ y después terminaron siendo parte de la coalición”.

Por su parte, Allan dijo que Patricia Bullrich “tiene un discurso donde destaca la libertad, el orden y la apertura económica. Es la que mejor representa esas posiciones respecto de las otras opciones dentro de Juntos por el Cambio. Pero hay un núcleo básico de coincidencias aunque existan diferencias de estilo y velocidades de ejecución de las políticas. Nosotros no creemos en la necesidad de tener un consenso del 70 por ciento de la política para tomar medidas: primero tomamos las medias y luego vamos a conseguir el consenso de la gente”. Así, marcó diferencias con Horacio Rodríguez Larreta.