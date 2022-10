Rodríguez Larreta confirmó que está en pareja: quién es Milagros Maylin

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó anoche en una entrevista televisiva que está de novio. Y su pareja es nada menos que una funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires: Milagros Maylin.

La mujer, que tiene 36 años, trabaja en la Secretaría de Bienestar General, y Larreta le dijo al periodista Luis Novaresio que "me enamoré" y "estoy muy feliz". Sobre la relación que mantienen el funcionario sostuvo que “siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”. Además reveló que “Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada. Es muy sensible y muy familiera”.

Cabe recordar que a fines de 2020, y en medio de la pandemia, el Jefe porteño se había separado de Bárbara Diez, con quien estuvo casado 20 años. Fruto de esa relación tuvieron tres hijas: Manuela, Paloma y Serena.

Maylín nació CABA y se recibió de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Austral. Además es magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School e hizo posgrados en la Universidad de San Andrés y en el ESADE. La nueva pareja de Larreta, además, estuvo trabajando 8 años para una empresa de telecomunicaciones y recién en 2016 pasó al sector público al ser designada como directora general de Tecnología y Ciudad Amigable, bajo la órbita de la Secretaría de Tercera Edad porteña.

Pero su paso por la administración de la Ciudad de Buenos Aires fue breve porque fue trasladada a la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. De la mano de su amigo Emmanuel Ferrario, actual vicepresidente primero de la Legislatura porteña, primero ocupó el cargo de directora provincial de coordinación de la gestión, y más tarde trabajó en la subsecretaria de Integración Social y Urbana, teniendo a cargo el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu).

Ya cuando Vidal perdió las elecciones en 2019 volvió a CABA y asumió como jefa de Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana.

¿Candidato?

Por otro lado, no confirmó si será candidato a Presidente el próximo año pero aclaró que si se postula “la decisión no va a depender de los que haga” Mauricio Macri.

“Si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio Macri, ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas y candidatos. Si fuera él, Gerardo Morales, (Facundo) Manes, quién sea. (María Eugenia) Vidal, (Patricia) Bullrich...”, manifestó el referente de JxC. Además agregó que “el criterio nuestro es que elige la gente. Es lo más democrático. Después está en nosotros encontrar el mejor mecanismo. En las últimas PASO nos manejamos con muchísima responsabilidad y ganamos la elección”.