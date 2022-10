Leonardo Sbaraglia no tuvo suerte: se bajó Tinder y lo suspendieron por una insólita razón

Leonardo Sbaraglia está pasando por un excelente momento a nivel profesional. Los proyectos le llueven y le sobran, graba películas en Argentina, en España, es convocado para papeles que lo dejan por fuera de lo conocido, presentando desafíos y más.

Se separó hace dos años y desde entonces no se le conoció una pareja romántica. Los rumores respecto al estado de su corazón surgieron pero duraron poco por falta de fundamentos.

Durante los últimos días, Leonardo Sbaraglia se encargó de aclarar cómo está a nivel sentimental y reveló una insólita anécdota de cuando se descargó la aplicación Tinder para ‘probar suerte’ pero se la cancelaron.

El actor argentino explicó que está solo y que “últimamente” las consultas periodísticas sobre el tema son algo recurrente. “Estoy solo”, sentenció.

Sobre las imágenes que trascendieron de él y Julia Konrad, la actriz de Brasil, y que suponían un amorío, el famoso aseguró: “Vive en Brasil, no está acá y no es mi novia”.

Aunque “anda con ganas”, prefiere tomarse el tiempo necesario y ver qué le depara el futuro. “A mi me dicen ‘¿tenés ganas?’ y ¿quién no va a tener ganas? pero después el título es ‘Estoy queriendo enamorarme’ y después te vienen los mensajes”, adelantó.

En este camino de experimentar y tomarse todo más relajado, un día descargó Tinder, la aplicación de citas más famosa, y probó suerte. Sin embargo, la racha le duró poco y le cancelaron la cuenta de manera sorpresiva.

“Fue en un momento en el cual quise ser una persona normal”, aclaró desde arranque. Luego, contó el episodio donde lo expulsaron: “No sé por qué me bajaron pero me bloquearon. Soy una persona normal y me gustaría decir ‘Si estoy soltero, no tengo ningún compromiso con nadie, ¿por qué no puedo decir también ‘a ver quién me gusta, a ver a quién le gusto’, como lo que le pasa a todo el mundo. Pero a veces no soy consciente de lo famoso que soy, me siento una persona normal”.

Todo parecía indicar que la expulsión se debió a que la plataforma consideró que era una usurpación de identidad, como si alguien estuviera usando su nombre en el perfil. De esta experiencia pudo extraer un punto a favor: “conocí a una persona que hoy es mi gran amiga”.