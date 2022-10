La emoción de los ganadores de las 500 figuritas del Mundial que sorteó EL DIA: "Seguro llenamos el álbum"

Los ganadores de las 500 figuritas del Mundial de Qatar 2022 que sorteó EL DIA no pudieron esconder su felicidad. Es que ya empezaron a abrir los 100 paquetes que sorteó este diario para empezar a disfrutar a lo grande y así poder llenar el álbum tan codiciado por muchos. Se trata del mismo regalo que podés ganar esta semana con la publicación de nuevos cupones desde este fin de semana y hasta el jueves 20 de octubre en la edición impresa de EL DIA (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-10-15-9-0-0-desde-manana-los-cupones-para-las-proximas-500-figuritas-que-sortea-el-dia-la-ciudad).

El cupón de Julio Rocabado, vecino de Gonnet, salió elegido entre los cientos que volaron por los aires el pasado viernes en la redacción de diagonal 80. Este vecino y lector del diario "desde la década del '60", tal como confesó, participó a pedido de sus nietos Simón y Atilio, ambos de City Bell. "Nos faltan 70 figuritas. Seguro que con estas lo vamos a llenar", confesaron los chicos, aún sin poder creer que en sus manos no les cabía semejante cantidad de paquetes.

Simón juega al fútbol en SFP Gonnet, en la categoría 2008, por lo que es un fanático del fútbol. Su hermano Atilio, en tanto, se divide entre el rugby, donde disfruta en las infantiles de La Plata RC, y el fútbol, ya que forma parte de la escuelita del elenco "amarillo", mismo club que su hermano.

LEA TAMBIÉN Ya salió otro cupón para ganar las 500 figuritas que sortea EL DIA

A la hora de hablar de la pasión por los colores del fútbol, como ocurre en muchas familias platenses, el abuelo no comparte ese sentimiento con sus nietos: él es de Estudiantes y ellos de Gimnasia. Pero está claro que eso no es impedimento para un amor que, tal como expresaron, es recíproco y no los divide. Es por eso que todos juntos y en familia vinieron a recibir el premio de las 500 figuritas.

"Ellos son del Lobo por su papá, y en eso yo no me meto", sostuvo el gran ganador, quien además contó que participó "a pedido de Simón, que se enteró del sorteo. Como soy socio del diario y me llega todos los días, empecé a armar los sobres con la idea de ganarme algo. Por suerte me llamaron y me dio una alegría grande". Además resaltó que "cuando les conté los chicos no lo podían creer, estaban felices".

Simón confesó que "no me lo esperaba y cuando me llamó no lo podía creer", al tiempo que el pequeño Atilio dijo que "estoy muy contento. Ahora voy a abrir los paquetes para ver si podemos llenar el álbum".

De esta forma, pasó el segundo sorteo de los 100paquetes de figuritas para completar el álbum del Mundial, un preciado premio en medio de la fiebre por la gran fiesta del fútbol. Y vos también podés ganarte este espectacular premio.

Los cupones se empezaron a publicar desde el domingo 16 y se harán hasta el jueves 20 de octubre en la edición impresa de EL DIA.

COMO PARTICIPAR

Desde el fin de semana comenzaron a salir los nuevos cupones en la edición impresa del diario EL DIA y hoy se publicó uno nuevo. Los lectores deberán recortarlos, completarlos con sus datos personales y depositarlos (se requiere guardar los cupones en un sobre) en las urnas habilitadas que se encontrarán en Diagonal 80 Nº 815, pero también en las receptorías habilitadas: (Receptoría Los Hornos – Bazar Santoro 137 e 61 y 62 y Receptoría City Bell – Librería Pinocho Diagonal Bell entre Cantilo y 15).

Los cupones deben ser originales, cada sobre tiene que tener como mínimo 3 cupones y depositarse en las urnas.

Los lectores podrán depositar la cantidad de sobres que deseen, sin límites, aunque respetando las condiciones impuestas (cupones originales, tres cupones por sobre como mínimo) y hasta las 15 horas del día del sorteo.

Para más información ingresar a preguntas frecuentes en Preguntas frecuentes.

Ver las bases y condiciones de los sorteos: Bases y Condiciones